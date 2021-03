Von Christian Laier

Waibstadt. Mord und Totschlag erlebte die Waibstadter Bevölkerung kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach der kampflosen Übergabe der Stadt an die Amerikaner hoffte man, dass die Kriegsgefahren vorbei sind. Die Verhältnisse waren ohne Führung und ohne polizeilichen Schutz aber noch nicht stabil genug, weshalb es einem Kriminellen gelang, eine Schreckensherrschaft aufzubauen.

Es war der 5. April 1945, als ein Mann namens Thomas Mauri in Waibstadt auftauchte. "Mori" – wie er genannt wurde – war angeblich gebürtiger Pole und eingebürgerter Franzose. Bis zu seiner Ankunft in Waibstadt hatte er sich in einer stillgelegten Steinbruch-Hütte in Helmhof zwei Jahre lang versteckt gehalten, weil er von der "Gestapo" gesucht wurde. In einem schwarzen Auto mit französischer Flagge stellte er sich nun der Waibstadter Bevölkerung als "Lagerkommandant für die hier lebenden ausländischen Zwangsarbeiter" vor. Da es ihm gelang, die amerikanische Militärregierung von der Echtheit seiner Funktion als Lagerkommandant zu überzeugen, konnte er fortan unter offiziellem Schutz sein Unwesen treiben.

Zunächst wurde der verdiente Bürgermeister Anton Hofherr des Amtes enthoben und durch den "Lumpensammler" und Analphabeten Josef Fehl ersetzt, der für "Mori" ein willkommener Handlanger war. "Mori" war der Kopf einer Bande, die sich aus Polen, Tschechen und Russen zusammensetzte und als "Mori-Bande" offiziell als Leibwache agierte. Sie leiteten in Waibstadt ein "privates Konzentrationslager, in dem unvorstellbare Grausamkeiten begangen wurden". Heißt es in den Aufzeichnungen von Heimatforscher Ottmar Lehmann. "Mori" konnte dabei seine Erfahrungen als ehemaliger SS-Mann einbringen. Zunächst beschlagnahmte er Häuser und Wohnungen, um darin Wohnlager für die Zwangsarbeiter aus der ganzen Umgebung einzurichten. Aus den beschlagnahmten Häusern holte er Lebensmittel und aus den Ställen das Vieh. Die vorherigen Bewohner dieser Häuser suchten Zuflucht in Feldscheunen und Geräteschuppen. Die Zahlen von "Moris"-Bande stiegen täglich, am zweiten Tag seiner Herrschaft waren bereits mehr als 500 Ausländer in Waibstadt registriert. Die Schlägerbande plünderte Bauernhöfe mit roher Gewalt. Nachdem das Vieh aus den Ställen gezerrt wurde, wurden die Eigentümer zusammengeschlagen. Das Mobiliar wurde mit Äxten kurz und klein geschlagen und alles Brauchbare geraubt. Die Häuser und Wohnungen der deutschen Bevölkerung wurden nach und nach geräumt und geplündert. Dabei wurden die Frauen geschlagen und die Männer misshandelt oder verhaftet.

Zeugen berichteten, dass "seine Ausländer", die ihm nicht bedingungslos folgten, in der Abenddämmerung auf Lastwägen vermutlich zur Exekution in den Wald gefahren wurden. Was dort genau geschah, wurde niemals aufgeklärt. Überliefert ist nur, dass nach der Rückkehr der Fahrzeuge niemand von den Verschleppten je wieder gesehen wurde. Auf der Ladefläche der zurückkehrenden Lkw saß lediglich ein Begleiter mit einer Schaufel in der Hand. Die anderen blieben verschwunden.

"Moris" Hauptquartier befand sich in einer Villa in der Amalienstraße. Von Zeitzeugen ist überliefert, dass sein "privates KZ" sich im Speckerweg und der berüchtigte "Mord-Keller" ebenfalls in der Amalienstraße befanden. Schlimme Geschehnisse über dort geschehene Vorfälle sind überliefert worden. So fuhr "Mori" einmal mit einem Auto vor, auf dessen Kühler ein älterer Herr gebunden war. Er wurde los gemacht und mit Fußtritten in den berüchtigten Keller gestoßen. Nachts wurde er herausgeholt und musste im Garten sein eigenes Grab ausheben. Nachbarn hörten in der Folge drei schwere Schläge und ein lautes Stöhnen. Wie sich später herausstellte, wurde der Mann – ein von "Mori" verhafteter Schulrat aus Daisbach – lebendig begraben.

Kurze Zeit darauf soll die Bande auch den Eschelbronner Bürgermeister Georg Armleder mit vorgehaltener Pistole aus dem Rathaus entführt und ihm mit Pistolenhieben den Schädel eingeschlagen haben. Seine Leiche wurde ein Jahr später in Neckargemünd gefunden. Hinzu kommen unzählige Gräueltaten, wie das Auspeitschen von Männern vor der anwesenden Familie, oder Folter, die jeden willkürlich treffen konnte.

Als wieder einmal mehrere Männer in den "Mord-Keller" gesperrt wurden, verständigte eine Nachbarin den Pfarrer, der mit dem Fahrrad nach Sinsheim fuhr und nach zuvor vielen vergeblichen Versuchen bei der amerikanischen Militärregierung endlich erreichte, dass der Kommandant selbst mit mehreren Autos nach Waibstadt kam. Fünf Gefangene, die bereits übel zugerichtet waren und wahrscheinlich ermordet worden wären, konnten aus dem Keller befreit werden. Das gegenüberliegende Hauptquartier von "Mori" wurde von den Amerikanern geräumt. "Mori" und seine Leibwache wurden entwaffnet und mit den Autos abtransportiert. Bürgermeister Fehl wurde des Amtes enthoben und wegen Amtsmissbrauchs in Heidelberg inhaftiert.

Waibstadt blieb zunächst noch Tummelplatz der Bande. Augenzeugen berichteten, dass nachts gesungen und getrunken und nach wie vor viel geraubt wurde. Erst die allmählich einsetzenden amerikanischen Polizeistreifen brachten Ruhe in die Stadt. Die gesamte Bevölkerung atmete auf.

Allerdings wurde fünf Monate nach der Verhaftung von "Mori" in Hilsbach eine fünfköpfige Familie "nach Mori-Handschrift" ermordet. Die Amerikaner versicherten, "Mori" sei tot. Man habe ihn auf der Flucht beim Grenzübertritt nach Frankreich erschossen. Es gibt jedoch einige Spekulationen, dass dem nicht so war, denn die kanadische Botschaft in Köln bestätigte Jahre später, dass "Mori" in Kanada wegen eines dort begangenen Totschlags im Jahr 1952 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. In Waibstadt wurde "Mori" nie mehr gesehen.