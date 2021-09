Von C. Beck und T. Kegel

Sinsheim. Nach der Wahl ist vor den Koalitionsverhandlungen. Wie sollte es hier weitergehen? Und was wäre für Sinsheim besonders wichtig? So sehen es Vertreter der vier Parteien, die an der Bildung einer kommenden Regierung beteiligt sind.

"Die SPD ist die stärkste Kraft, da ist es ihre Aufgabe, zu sondieren", sagt CDU-Ortsvorsitzender Florian Hummel. Klappe das nicht, sei die CDU am Zug. Hummel, der auch Kreisvorsitzender der Jungen Union ist, hält eine "Ampel-Koalition" aus SPD, FDP und den Grünen gerade für die realistischste Option. Eine künftige Regierung mit CDU-Beteiligung würde er aber begrüßen: "Ich bezweifele, dass man sich in der Opposition zwangsläufig erholt." Auch Michael Kaestel, Vorsitzender des SPD-Stadtverbands Sinsheim-Angelbachtal, rechnet mit einer "Ampel-Koalition". Was die Verhandlungen anbelangt, sagt er: "Einfach wird das mit Sicherheit nicht. Die FDP darf ihren Preis nicht zu hoch schrauben."

Nach den Aufgaben für die künftige Regierung gefragt, sagt Hummel als erstes: "Der ländliche Raum sollte nicht vergessen werden." Er denke dabei auch an die zwölf Sinsheimer Stadtteile. Dort sei individuelle Mobilität wichtiger als in großen Städten. Und dies geschehe momentan meist mit dem Verbrennungsmotor. Was künftige Vorgaben anbelangt, findet er: "Die Bekämpfung des Klimawandels darf nicht zu einer sozialen Frage werden." Und es bringe auch nichts, wenn Busse häufiger fahren, aber leer sind. Im Hinblick auf die künftige Mobilität sei Technologieoffenheit wichtig.

Auch Michael Westram, FDP-Stadtrat und Vorsitzender der Liberalen Sinsheim/Kraichgau, spricht viel von neuen Technologien, mit denen Sinsheim als Wirtschaftsstandort an der A6 "zum Gewinner werden" könnte: Als Beispiel nennt der Hoffenheimer das Thema "autonomes Fahren" auf der Autobahn, das der umliegenden Wirtschaft neue Möglichkeiten eröffnen und Arbeitsplätze schaffen würde. Elektromobilität ist für Westram "nichts Absolutes"; hier müsse offener über die Leistungsfähigkeit des Stromnetzes, "die Themen Hybrid und neue Kraftstoffe" aber auch die Umweltfrage bei Akkus sowie die Sicherheit bei Unfällen gesprochen werden. Westram lässt durchklingen, dass er einer "Ampel-Koalition" gegenüber nicht abgeneigt ist und die FDP in Person von Parteichef Christian Lindner in der Rolle sieht, nun "Kontakt zu den Grünen zu suchen". Gänzlich andere Ziele für die Verhandlungen und die Legislaturperiode nennt SPD-Mann Kaestel: "Die Schere zwischen Arm und Reich sollte wieder mehr geschlossen werden." Ein höherer Mindestlohn und steuerliche Änderungen seien nötig; auch Busverbindungen müssten verbessert werden.

Auch Grünen-Kreisrätin und Stadträtin Anja Wirtherle befürwortet eine Koalition mit der SPD, man stehe sich "deutlich näher", habe seitens der CDU "in den Jahren viele Lippenbekenntnisse gehört". Doch sei "das Wichtigste", ein gemeinsames Ziel zu haben. Bei Wirtherles Hauptthemen "Klimaschutz und Bildungsgerechtigkeit" sei daher eine geklärte Finanzierung die Hauptsache, dies müsse, "nicht zwangsläufig über Steuererhöhungen geschehen, wenn es anders funktioniert". Klimaschutz habe "hohen Stellenwert" bei den meisten Polit-Akteuren und werde "wirklich Fahrt aufnehmen". Auf lokaler Ebene hofft sie "auf mehr Unterstützung vom Bund"; speziell beim Thema Klima müsse man wegkommen "von der Frage, ob wir uns das leisten können".

Nachdenklich stimme sie in puncto Annalena Baerbock, "dass an eine junge Frau immer noch strengere Maßstäbe angelegt" würden. Oder dass manche sich an Baerbocks "hoher Stimme" stärker abgearbeitet hätten, "als an Themen, die komplizierter sind, wie beispielsweise an Cum-Ex-Geschäften".

Hintergrund Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21. Mehr zur Bundestagswahl gibt es unter www.rnz.de/btw21.

[-] Weniger anzeigen

Den Wahlkampf empfand sie dennoch als "überwiegend fair". Mitunter habe man, gestützt "von Sozialen Netzwerken", am Wahlstand "Hass erfahren". Unwahrheiten seien verbreitet worden, wie etwa "dass man Motorradfahren am Sonntag verbieten" wolle. Oder dass die Spitzenkandidatin "keine Haustiere mögen" würde. Für Wirtherle "vollkommener Quatsch".

Doch egal ob "Ampel"-, "Jamaika"- oder Große Koalition – ist die Lage zu verfahren? Wie viel müssen die Parteien aufgeben von dem, wofür sie stehen? Selbst Sinsheims Hauptamtsleiter Marco Fulgner hatte am Freitag vor der Wahl nicht ausgeschlossen, dass es erstmals zu einer Situation kommen kann, "die eine Neuwahl erforderlich machen" könne. Wirtherle glaubt das nicht. Der "Elefantenrunde" im Fernsehen am Wahlabend entnahm sie "das erforderliche Maß an Kooperationsbereitschaft". Auch Westram hofft "auf menschliche Vernunft".