Künftig heißt es in der Ortsdurchfahrt entlang der Sulzfelder Hauptstraße Tempo 30. Das Landratsamt genehmigte einen entsprechenden Antrag der Kommune. Foto: Detlef Brötzmann

Von Detlef Brötzmann

Sulzfeld. Bürgermeisterin Sarina Pfründer hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben, dass die im Frühjahr von der Kommune beantragte Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt entlang der Hauptstraße vom Landratsamt genehmigt wurde. Die entsprechenden Schilder sollen in den nächsten Wochen von der zuständigen Straßenbehörde aufgestellt werden. Die Geschwindigkeitsbegrenzung beginnt vor der Bushaltestelle in der Kürnbacher Straße und erstreckt sich entlang der Hauptstraße bis zum Bahnübergang.

Außerdem befasste sich das Gremium mit der Betriebskostenabrechnung der nicht gemeindeeigenen Kindergärten. Für eine größere Diskussion sorgte dabei die vorgelegte Abrechnung für den Gartenkindergarten des Trägervereins "Schneckenhaus", der seit 1. August 2018 übergangsweise ins Bürgerhaus eingezogen ist. Hier wichen die Zahlen für die belegten fünf Monate deutlich vom Planansatz ab. Der Rat gab das Thema an die Verwaltung zur Klärung zurück und vertagte die Beschlussfassung.

Bürgermeisterin Sarina Pfründer informierte in diesem Zusammenhang, dass das Fertiggebäude in Holzbauweise für den Gartenkindergarten in den nächsten Wochen auf dem Gelände neben der Kleintierzuchtanlage aufgestellt werden soll. Aufgrund von Problemen mit der Anbieterfirma hat der Trägerverein "Schneckenhaus" nun ein anderes Unternehmen mit der Erstellung beauftragt.

Die vom Rechnungsamt ermittelten Kosten für den evangelischen Kindergarten "Die Arche" betrugen im Jahr 2018 insgesamt 555.250 Euro und blieben damit unter dem geplanten Ansatz von 572.800 Euro. Im Vergleich zum Jahr 2017 sind die Kosten dennoch um rund 28.000 Euro (5,4 Prozent) gestiegen. Die Personalausgaben blieben mit 437.900 Euro etwas unter dem veranschlagten Kosten, da weniger Geld für Vertretungskräfte ausgegeben werden musste. Den Kosten stehen knapp 77.000 Euro aus Elternbeiträgen gegenüber. Die evangelische Landeskirche beteiligt sich mit einem finanziellen Nettobetrag von 31.500 Euro. Weitere geringfügige Zuwendungen kommen vom Bund und den Sozialversicherungsträgern. Unterm Strich muss die Kommune für das abgelaufene Jahr einen Zuschussbedarf von 430.000 Euro decken. Der Gemeinderat stimmte zu. Pfründer führte zur "Arche" noch aus, dass diese Einrichtung bis auf einen freien Platz voll belegt sei. Man werde nach jetzigem Stand ohne zusätzliche Gruppe durch das Kindergartenjahr kommen. Der Bedarf für das Folgejahr ist noch offen. Es gibt aber noch Platz für eine weitere Kindergruppe im Bürgerhaus.