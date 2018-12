Von Tim Kegel

Sinsheim-Steinsfurt. "Das ist ein Naturwunder", sagt Walter Richter, "ein Naturwunder aus dem Kraichgau." Er holt eine Walnuss aus der Tasche: "Dreigeteilt." Eine Laune der Natur. Nicht zwei Hälften, sondern drei Drittel hat diese besondere Nuss. Noch dazu ist sie ziemlich groß.

Erst als er seine Nuss mit dem Küchenmesser knacken wollte, habe Richter die Besonderheit bemerkt: "Zum Glück", sagt der 77-Jährige. "Die mach’ ich nimmer auf; die behalt’ ich jetzt." Und tatsächlich: Drei gleich große Drittel bilden die Schale der Nuss. Als hätte sie einer genau berechnet, abgemessen und modelliert. Der überschaubare Kreis an Walnussexperten weltweit kennt solche Anomalien zwar, sie wären aber sehr selten, zumindest selten dokumentiert. Denn nicht jeder schaut so genau hin, wenn er eine Nuss knackt, wie Walter Richter.

Aber mit Nüssen kennt Richter sich aus. Säckeweise hat er sie gesammelt, geknackt, gepult, gegessen und verkauft; seine fünf Bäume zwischen Steinsfurt und Weiler geben einiges her, wenn er sich beeilt. Nüsse ernten hält ihn fit: "Wenn Sturm war, geht man am besten gleich raus - sonst sind sie fort", hat der naturverbundene Mann erlebt. Nüsse sind begehrt, ganze Nusssammler-Trupps rückten in den letzten Jahren aus, wenn der Herbstwind über die Hügel fegt; manche würden sogar im Sommer vom Baum gerissen, wenn sie noch grün oder milchreif sind, für Likör oder eingelegte Nuss-Antipasti. Walter Richter macht das Ernten viel Spaß: "Das ist eine gute Jahreszeit", erzählt der Rentner, "da kommt man nicht so ins Schwitzen."

"Die Großen, das sind Welschnüsse - so hat man als Buben in Steinsfurt zu denen gesagt." Zwar seien diese größer als normale Walnüsse, manchmal faustgroß, doch viel mehr Kern stecke dann oft auch nicht drin: "Ein normaler Kern hat drei Gramm, eine Welschnuss fünf", schildert Richter. Manchmal gibt er Beutel mit Walnüssen an Hofläden ab, "schön abgewogen und vakuumiert". Deswegen weiß er auch, welches Gewicht so ein Nusskern hat.

sins fans-BZ

Die dreigeteilte Welschnuss aus Steinsfurt ist der erste Feldfrucht-Rekord, der die RNZ seit langem erreicht hat - nach Jahren ohne Tomaten-Bälle, Zucchini-Walzen und Regenschirm-Sonnenblumen. Aber war da nicht mal was? War da nicht vor vielen Jahren ein ganz ähnlicher Fall; etwas ähnliches mit Walter Richter und einer besonderen Feldfrucht?

Und in der Tat - über zehn Jahre ist es jetzt her, als Walter Richter zum ersten Mal in einer ähnlichen Sache anklopfte: der Mohrrübe, die so groß ist wie das Kaninchen, das irgendwann an ihr herummümmeln wird. Und wie heute, herrschte auch damals großes Staunen, als Richter erst den Rammler, dann die Rübe rausgeholt hat.

Wie, um alles in der Welt, wird eine Karotte nur so groß? Die kaninchengroße Mohrrübe von damals - wie die Nuss eine Laune der Natur? Schon irgendwie. Irgendwie aber auch eine Laune von Walter Richter, lacht der. Und er verrät: "Da macht’s der Dünger."