Waibstadt. (fro) "Alles begann aus Langeweile ...": Mit dieser Botschaft zu Beginn ihres "YouTube"-Videos gibt Stefanie Nerpel schon gleich zu Beginn die Erklärung, warum sie ein gut sieben Minuten langes Lied aufgenommen hat. Die Sängerin, die am Hit "Narcotic" der Band "Liquido" mitwirkte und kürzlich noch in der Sat1-Castingshow "The Voice" über die Bildschirme der Nation flimmerte, hat sich in der Corona-Zeit etwas Besonders ausgedacht.

Auf Facebook hatte die Waibstadterin ihre Fans und Freunde Anfang April dazu aufgefordert, ihr jeweils ein Wort zu schicken. Aus allen Zusendungen, insgesamt wurden es 130 Wörter, hat sie dann einen Liedtext geschrieben und den Song aufgenommen. Der trägt den passenden Titel "130 Worte". Viele Fans schickten dann noch ein Bild von sich und einem Plakat, auf dem das Wort stand, mit. Premiere war Ende April. In dem Werk wurden alle eingegangenen Bilder passend zum Liedtext zu einem Video zusammengeschnitten und die Zusendungen darin verewigt. Mittlerweile hat der Clip schon über 3300 Aufrufe.

"Wie ein Puzzle mit lauter schwarzen Teilen" sei das Schreiben des Rap-Songs gewesen, erklärt Nerpel am Telefon. Schließlich habe sie, wie vermutlich jeder andere Texter, noch nie ein Lied, das das Wort "Infrastrukturfinanzierungsgesellschaft" enthält, geschrieben. Aber genau eine solche "schöne Aufgabe" habe sie sich gewünscht, als sie den Aufruf startete. Einfach war das alles natürlich nicht, so hat sie die Wörter in verschiedene Kategorien eingeteilt. Als sie dann bei 27 Strophen war, hat sie gemerkt, dass das Lied wohl ein Rap wird. Schwierigkeiten hatte sie jedoch keine, wie sie sagt.

In ihrem kleinen Heimstudio hat sie sich dann zunächst um das Tempo des Liedes gekümmert, schließlich rappt Nerpel normalerweise gar nicht, musste sich also erst mal an den Sprechgesang gewöhnen. Andere Sängerkollegen haben ihr dann Aufnahmen geschickt. So bekam sie Dateien eines befreundeten Gitarristen und eines Keyboarders, ihr Mann hat den Bass und alle anderen Parts des Liedes eingespielt. Insgesamt zehn Tage hat das gedauert, dann hat die Musikerin das Video aus den eingegangenen Bildern zusammengeschnitten und die Tonspur darübergelegt.

Wie geht die Künstlerin, der seit der Corona-Pandemie alleine bis September 42 Auftritte weggebrochen sind, mit der Situation um? "Am Anfang war ich noch guter Dinge", dachte sie: "Einen Monat steckst du schon weg." Doch dann sei sie "in ein Loch gefallen", traurig und wütend gewesen. "Von jetzt auf gleich" sei ihr Einkommen "auf null" gesunken. Doch: "Ich flüchte mich in Aktionismus", sagt Nerpel und lacht. So habe sie den Aufruf gestartet und jetzt hat sie "nie gedacht, dass es so ein Monsterprojekt wird". "Das hat mir gut getan", findet die Sängerin.

Außer den Auftritten fällt auch ihre Arbeit mit Kindern an Grundschulen weg, ihren Job bei einer Kaffeebar kann sie derzeit ebenfalls nicht machen. "Alle Jobs auf einen Schlag weg – man ist einfach K.o., da ist einem zum Heulen", sagt Nerpel. Derzeit hat sie einen Übergangsjob in einem Warenlager gefunden, um Geld zu verdienen. Aber das Lied habe ihr "sehr gut getan", da sie deshalb mit fast 200 Leuten über das Internet kommuniziert habe – Nerpel schrieb nämlich jeden an, der ihr ein Wort für das Lied genannt hatte, und bat um ein passendes Bild.

Dass ihr Experiment geglückt ist, findet Nerpel "total irre". Bei anderen Videos habe sie nur rund 500 Aufrufe, über 3000 seien für einen "Nobody", wie sie sich nennt, wunderschön. Wichtig sei ihr, dass der Zusammenhalt während der Krise im Vordergrund stehe. Den habe sie durch dieses Video erfahren.

Die Livestreams, die sie jetzt ab und an gemeinsam mit ihrem Mann und Sohn überträgt, seien eine "komplett andere Welt": Es sei einfach "seltsam, dass kein Applaus kommt", wenn man ein Lied gespielt habe. Vor der Krise sei sie nicht sonderlich aktiv im Internet gewesen, jetzt seien die neuen Formate, die Musiker derzeit immer mehr nutzen, durchaus auch eine Option für die Zukunft: "Ich werde dranbleiben." Was sie macht, bis sie endlich wieder vor einem Live-Publikum auf der Bühne stehen und den Applaus genießen kann? "Jetzt gehe ich erst mal ganz normal arbeiten."