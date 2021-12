Mit einem Glühwein in adventliche Stimmung zu kommen, ist in der Innenstadt nun nicht mehr erlaubt. Symbolfoto: Christian Beck

Von Christian Beck und Tim Kegel

Sinsheim/Kraichgau. Kein Alkohol, kein Feuerwerk: So lassen sich die Kernaussagen von zwei Allgemeinverfügungen des Rhein-Neckar-Kreises zusammenfassen. Sie betreffen Sinsheim sowie mehrere Umlandgemeinden, die Verbote gelten für einige Plätze und Bereiche. Begründet wird das Verbot von Alkoholausschank und Konsum mit der Senkung des Infektionsrisikos, das Verbot zum Abbrennen von Feuerwerk soll das Verletzungsrisiko senken.

Alkohol und Feuerwerk sind in Sinsheim ab sofort an folgenden Orten nicht erlaubt: in der Innenstadt (begrenzt durch die Grabengasse im Westen und Norden, die Friedrichstraße im Osten und die Ladenstraße im Süden), in der Alla Hopp-Anlage, auf dem Schwimmbadparkplatz sowie auf dem Parkplatz an der Burg Steinsberg.

Diese Orte habe man im Rahmen einer Sitzung des Krisenstabs festgelegt, erklärt Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf Nachfrage. Bis auf den Schwimmbadparkplatz galt dieses Verbot schon einmal im Rahmen einer vergangenen Corona-Welle. Den Parkplatz am Freibad habe man nun mit aufgenommen, weil sich dort im Frühling vermehrt Jugendliche und junge Erwachsene getroffen hatten und immer wieder für Ruhestörungen gesorgt hatten.

Wenig begeistert vom Alkoholverbot zeigte sich Peter Erdelyvari vom Restaurant "Quints". "Ohne Glühwein kann ich meine Bude zu machen", erklärt er. Ohne das heiße Getränk kaufe kaum jemand eine Wurst, und alkoholfreie Getränke wollten die wenigsten. Der Verkauf in der Bahnhofstraße überbrücke gerade, dass im Restaurant kaum jemand einkehrt. "Weniger als 20 Prozent" der sonst üblichen Kundschaft komme momentan.

Dass es oft lustiger zugeht, wenn Alkohol ausgeschenkt wird, und die Menschen dann teilweise weniger auf den Abstand achten, sieht auch OB Albrecht ein. Darauf angesprochen, dass dies auch passieren kann, wenn nichtalkoholische Getränke ausgeschenkt werden, antwortet Albrecht im Hinblick auf manche Verordnung: "Wir können selbst viele Dinge nicht verstehen."

Bei Rewe-Lutz in der Muthstraße hat man aufgrund der Erfahrungen vom Vorjahr im Herbst "kein Feuerwerk bestellt". Zum einen sei es "wahrscheinlich gewesen", dass es zu einem Verkaufsverbot kommen könnte. Andererseits, sagt die stellvertretende Marktleiterin Marion Baumann, habe sich auch der Standpunkt beim Personal zum Thema Silvesterfeuerwerk geändert. Baumann hält inzwischen "wenig davon", auch weil in den vergangenen Jahren immer ausschweifender geschossen worden sei. Das Böllern sei umweltschädlich.

Dass sich das Geschäft möglicherweise nun ins Internet verlagert, dort sind nach wie vor Böller- und Raketenpakete zu Dutzenden zu finden, hält man in der Muthstraße für möglich. Den fehlenden Umsatz nehme man in Kauf, man spüre dies aber nicht sehr. Auch andere Großmärkte wie Kaufland nehmen das Verkaufsverbot offenbar ohne Murren hin, auch mit dem Verweis, dass Tischfeuerwerk wie Wunderkerzen nach wie vor verkauft werden können.

Die Feuerwerksbranche warnt indessen vor einem weiteren Verkaufsverbot. Verbandsvertreter sprechen vom "Todesstoß" und warnen vor dem Kauf von Feuerwerkskörpern aus unsicheren Quellen und mangelhaft geprüfter Auslandsware. Unterdessen hat der Traditionshersteller von Pyrotechnik "Weco" Insolvenz angemeldet.

Polizei und Ordnungsamt werden laut Albrecht "punktuell kontrollieren", ob die Verbote eingehalten werden. Die Ordnungshüter hätten aber auch "anderes zu tun", sagt der OB.

Und so sieht es in den Umlandgemeinden aus

Von einer "ganz klaren Vorgabe von oben" spricht Neckarbischofsheims Bürgermeister Thomas Seidelmann. Dort gilt das Verbot im Schlosspark, von der evangelischen Kirche bis zum ehemaligen Gasthaus Löwe und auf dem Marktplatz. In Helmhof gilt es in der Straße Steinigter Bergweg 1 bis 7 inklusive Parkplatz und in Untergimpern vom Dorfbrunnen bis zum Feuerwehrhaus. Diese Orte habe man dem Amt innerhalb einer relativ knapp bemessenen Frist gemeldet. "Wir werden sicherlich rausgehen", und man wolle die Leute ansprechen, "wenn uns was auffällt", sagt Seidelmann. Er geht aber auch davon aus, dass die Polizei "verschärft kontrollieren" wird. Hauptsächlich müsse man "auch an die Vernunft der Leute appellieren". Das Verbot findet die Stadt "in Ordnung", man habe eben eine "Ausnahmesituation". Zu viel Geselligkeit dürfe es nicht geben, wenn man die Pandemie in den Griff bekommen will.

Ähnlich sieht es Amtskollege Frank Gobernatz aus Neidenstein, dort sind Böllern und Alkohol sowohl auf dem gesamten Hof der Grundschule, dem Altortplatz als auch auf allen Parkplätzen der Von-Venningen-Halle verboten: "Die haben sich schon was dabei gedacht", sagt er im Hinblick auf die Verbote. "Wir werden da mitziehen." Da die Gemeinde, wie die beiden anderen auch, keinen eigenen Vollzugsdienst hat, werde die Polizei verstärkt kontrollieren.

Das Gleiche gilt in Zuzenhausen. Dort gilt das Verbot im Bahnhofsareal sowie im Bereich der Elsenzbrücke in der Hauptstraße. Bürgermeister Hagen Zuber "hofft, dass es ruhig bleibt", denn die Verbote durchzusetzen, "wird schwierig" für die kleine Gemeinde. "Wir müssen schauen, wie wir’s machen", sagt er. Auch er will an die Bürger appellieren, sich an die Maßnahmen zu halten. Mit Blick auf die Infektionszahlen hält auch Zuber die Verbote für richtig – "so leid’s mir tut".

Waibstadt hat dem Landratsamt den Marktplatz sowie den Daisbacher Dorfplatz gemeldet. Auch hier soll die Polizei kontrollieren, die in der Stadt einen eigenen Posten hat. Zu diesem habe man schon immer einen "kurzen Draht", sagt Bürgermeister Joachim Locher. Die Kollegen seien an Silvester ja sowieso "leider immer unterwegs". "Wenn die ein bisschen Präsenz zeigen", sollte das helfen, glaubt er. Das Verbot hält er "dieses Jahr in der momentanen Lage angebracht". (fro)