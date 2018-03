Krematorium in Reihen: Knapp neun Jahre nach dem Spatenstich ist noch keine Einigung in Sicht. Foto: Tim Kegel

Sinsheim/Heidelberg. (cbe) Was in Reihen einmal ein Krematorium hätte werden sollen, ist mittlerweile eine Bauruine. Denn obwohl zwei Baugenehmigungen erteilt wurden, konnte das Projekt nie vollendet werden. Muss die Stadt Sinsheim dessen Geschäftsführer Claus Wiesenauer Schadenersatz zahlen? Diese Frage konnte am Freitag vor dem Landgericht Heidelberg nicht geklärt werden. Denn ein vom Richter vorgeschlagener Vergleich kam nicht zustande.

Eine Entschädigung von rund 1,2 Millionen Euro brachten die zwei Anwälte Wiesenauers ins Spiel. Als "vollkommen jenseits von gut und böse", bezeichnete Jürgen Behrendt, der Anwalt der Stadt, diese Summe. Zudem habe Oberbürgermeister Jörg Albrecht die Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat befragt: Man wünsche sich auf jeden Fall ein Urteil.

Dieses wurde am Freitag allerdings nicht gesprochen. Wiesenauer erklärte aber, dass er kurz vor der Unterzeichnung des Grundstücks-Kaufvertrags am 30. März 2009 mit dem damaligen Abteilungsleiter des Liegenschaftsamts, Dieter Merwarth, ein Telefonat geführt habe. Und dieser habe ihm versichert, dass auch die notwendige Änderung des Bebauungsplans "in trockenen Tüchern" sei, berichtete Wiesenauer.

"Diese Erklärung ist neu", betonte daraufhin der Richter. Wiesenauer gab an, dies vergessen zu haben, bei der Durchsicht von Notizen sei es ihm wieder eingefallen. Darüber hinaus erklärte er, dass auch der damalige Baubürgermeister Achim Keßler sowie OB Rolf Geinert keine Zweifel bei ihm geweckt hätten, was den Bau des Krematoriums anbelangt.

Am 25. Mai soll die Verhandlung fortgesetzt werden. Hier soll Dieter Merwarth als Zeuge aussagen. Darüber hinaus hält es Anwalt Jürgen Behrendt für denkbar, dass sowohl Keßler als auch Geinert als Zeugen vorgeladen werden. OB Albrecht zeigte sich nach der Verhandlung zuversichtlich, dass dieses Jahr noch ein Urteil gesprochen wird.