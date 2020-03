Sinsheim/Eppingen/Bad Rappenau. (tk/pm) Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hat die Volksbank Kraichgau gestern eine ganze Reihe von Filialen geschlossen, "vorübergehend", wie es auf Nachfrage in Bank-Kreisen hieß. Betroffen sind kleinere Zweigstellen im vorwiegend ländlichen Gebiet; dem Alphabet nach in Adelshofen, Berwangen, Dühren, Eschelbach, Fürfeld, Grombach, Heinsheim, Hilsbach, Kleingartach, Obergimpern, Sinsheim-Ost, Östringen, Reihen und Stebbach, darüber hinaus in Malschenberg, Nussloch und Rettigheim.

Die Mitarbeiter seien weiterhin in den Filialen vor Ort, allerdings gebe es dort bis auf weiteren keinen Schalterbetrieb. Geldautomaten im Vorraum bleiben in Betrieb. Mitglieder und Kunden könnten in Zeiten der Corona-Krise "darauf vertrauen, dass sie mit Bankdienstleistungen wie gewohnt versorgt" würden, hieß es in einer am Freitagnachmittag verschickten Meldung. Die Volksbank Kraichgau wolle auch in der "außergewöhnlichen Situation" ein verlässlicher Partner für Privat- und Firmenkunden bleiben.

"Unser Bankgeschäft läuft weiter, darauf können sich die Kunden verlassen", wird Vorstandssprecher Matthias Zander zitiert. Der Zahlungsverkehr mit allen Bezahlmöglichkeiten werde "unverändert aufrechterhalten". Die Selbstbedienungs-Automaten stünden den Kunden "uneingeschränkt in allen Filialen zur Verfügung". Außerdem erging der Hinweis, "besonders verstärkt" Angebote der Bank über digitalen Medien oder das Telefon, zu nutzen.

Das telefonische Service-Center sei vor diesem Hintergrund personell verstärkt, Kunden könnten auch bei erhöhter Anruffrequenz ihre Bankgeschäfte "auch via telefonischer Auftragserteilung erledigen", sofern sie "nicht bereits die Online-Angebote der Bank nutzen" würden. Ein Teil der Mitarbeiter der geschlossenen Filialen werden im Telefon-Service tätig sein, hieß es auf Nachfrage weiter.

Dennoch werde die Bank zum Schutz von Kunden und Personal Maßnahmen ergreifen: Es seien Vorbereitungen getroffen worden, damit Kunden ihren Bankmitarbeiter auch im Fall einer Arbeit vom Homeoffice aus erreichen und Bankgeschäfte und Aufträge digital oder telefonisch können, betonte Zander. Die Anzahl der personenbesetzten Filialen solle ab dem kommenden Montag, 23. März, lediglich "als Vorsichtsmaßnahme" reduziert werden. Rund die Hälfte der Filialen im Geschäftsgebiet und die beiden Hauptstellen in Wiesloch und Sinsheim stünden weiterhin für den Kundenverkehr zur bisher gültigen Öffnungszeit zur Verfügung.

In den Filialen mit Kundenkontakt beuge die Bank mit zusätzlichen Hygienemaßnahmen vor, um Kunden und Personal zu schützen. In der Niederlassung Sinsheim beispielsweise wurde gestern eine Zugangsbeschränkung auf nur wenige Kunden, ähnlich jener in Apotheken, verfügt. Es handele sich um eine "dynamische Entwicklung", wegen der "weiterführende Maßnahmen erforderlich" werden könnten, hieß es, ohne Details zu nennen.