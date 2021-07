Sinsheim. (bju) Wer verbotene Inhalte teilt oder veröffentlicht, macht sich strafbar. Auch die Parole "Sieg Heil" gehört dazu. Diese Erfahrung musste ein 30-Jähriger aus einem Sinsheimer Stadtteil machen, der sich für das Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen auf der Anklagebank im Sinsheimer Amtsgericht wiederfand.

Der Staatsanwalt warf ihm vor, im Dezember 2017 von zu Hause aus in einer Gruppe des sozialen Nachrichtendienstes "Whatsapp" die oben erwähnte Parole geschrieben zu haben. Die Gruppe trägt den Namen "Auf den Nationalsozialismus" und hatte damals 97 Teilnehmer in ganz Deutschland. Die Ermittlungen hätten einige Zeit gedauert, da die vielen Anschlüsse überprüft und ermittelt wurden. Vom Landeskriminalamt seien die Informationen über den Angeklagten nach Mannheim gelangt, berichtete die LKA-Beamtin im Zeugenstand.

Der Angeklagte hatte der Kriminaloberkommissarin telefonisch zunächst mitgeteilt, dass er so etwas nie sagen oder schreiben würde, und wenn, "dann im Vollrausch" gewesen sein müsste. Laut der Kommissarin waren auch am darauffolgenden Tag zwei Einträge vom Anschluss des Angeklagten in der "Whatsapp"-Gruppe zu lesen. Dabei habe es sich unter anderem um ein Hitler-Emoji gehandelt, eine Art Piktogramm.

In der Verhandlung wehrte sich der Mann, der ohne Anwalt erschienen war und bereits zuvor Einspruch eingelegt hatte, nochmals gegen den Strafbefehl. Einen Schichtplan seiner Arbeitsstelle, der belegen würde, dass er zu der besagten Uhrzeit mit der Spätschicht begonnen hatte, überreichte er der Richterin. "Ich war gar nicht zu Hause und habe das auch nicht geschrieben", sagte er dazu. Er vermute, dass ein anderer sein Smartphone, "das ich noch nie mit einem Pin-Code geschützt habe und das auf dem Werkzeugwagen frei zugänglich gewesen ist", zu diesem Post missbraucht hat. "Vielleicht wollte mir jemand eins auswischen." Die Richterin zeigte sich skeptisch: "Sie sind aber der Erste, den ich kenne, der keine Pin benutzt." Der Angeklagte erklärte, er habe die Gruppe nicht gekannt. Er sei von jemand anderem hinzugefügt worden. "Ich distanziere mich von so etwas, auch weil ich viele ausländische Freunde und Kollegen habe", sagte er.

Es wurde diskutiert, ob an einem weiteren Verhandlungstag Zeugen des LKA befragt werden, um herauszufinden, ob die Nachricht vom Arbeitsplatz oder vom Wohnort des Angeklagten abgeschickt wurde. Doch man einigte sich darauf, das Verfahren gegen Geldauflage einzustellen, auch, weil kein Eintrag des Angeklagten im Bundeszentralregister vorlag. Er muss nun 1500 Euro an den Verein "Anpfiff ins Leben" zahlen.