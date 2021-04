Sinsheim. (cbe) Ein Hospiz in Sinsheim – dies plant der Verein "Kraichgau-Hospiz" seit Jahren. "Wir arbeiten daran", berichtet Vereinsvorsitzende Gertrud Schreiter. Konkreteres kann sie momentan nicht sagen, auch wenn sie gerne würde. Denn der Bedarf in und um Sinsheim sei groß. Doch momentan sei auch die Betreuung sterbender Menschen zu Hause nicht leicht. "Die Leute haben Angst, jemanden ins Haus zu lassen, der sie anstecken könnte", erklärt Schreiter. Doch diese Angst sei nicht berechtigt. Sterbebegleiter würden sich vor den Besuchen testen, zudem können sie nun geimpft werden.

Oft geht es bei der Tätigkeit um die Entlastung der Personen, die jemanden pflegen. Und um ein Gesprächsangebot. "Die Pflegenden kommen ja nicht raus, und in Corona-Zeiten schon gar nicht", berichtet Schreiter. Dass jemand einfach nur zuhört, werde von vielen als große Entlastung dankbar angenommen.

So berichtet es auch Iris Thorn-Sickmüller. Die Koordinatorin des Vereins "Kraichgau-Hospiz" hat Jahrzehnte als Krankenschwester gearbeitet, lange Zeit davon auf der Intensivstation. Mit diesem Vorwissen hat sie dem Sinsheimer Krankenhaus angeboten, Corona-Patienten zu betreuen. Und zwar, indem sie mit den Patienten auf der Isolierstation spricht, ihnen zuhört. Der Gesprächsbedarf sei teilweise groß: "Sie glauben nicht, wie schnell eine Stunde rum ist", sagt sie. Denn das medizinische Personal sei gehalten, die Kontakte zu Infizierten gering zu halten. Und somit seien die Patienten auf der Isolierstation über Tage hinweg den ganzen Tag allein.

Manche könnten mit der Situation relativ gut umgehen, andere gar nicht. Ältere Menschen beispielsweise, die sich nicht ständig über das Smartphone austauschen, seien von der Situation sehr belastet. Aber Thorn-Sickmüller erinnert sich auch an eine Frau, die Kinder im Grundschulalter hat, und sich um vieles Sorgen machte.

Mitunter geht es dabei um die Corona-Erkrankung und die Frage, ob die Leute wieder gesund werden und in ihr bisheriges Leben zurückfinden. Doch es gebe auch Patienten auf der Isolierstation, denen es gesundheitlich relativ gut geht. Sie seien im Krankenhaus, weil sie sich zu Hause alleine nicht versorgen können. Thorn-Sickmüller erinnert sich an eine rüstige Frau über 90, der es relativ gut ging, die aber an der Isolation verzweifelt sei.

"Ich habe manchmal gar nicht viel gesagt", erinnert sich Thorn-Sickmüller. Neben einer Begrüßung erkläre sie, dass ihr Name kompliziert sei, man dürfe sie deshalb Schwester Iris nennen. Und schon sei es aus den Leuten herausgesprudelt. Wichtig ist ihr: Sie bringt Zeit mit. Und sie ist überzeugt, dass das die Menschen merken. Dass sie als Krankenschwester auch medizinische Dinge erklären kann, sei außerdem ein positiver Aspekt.

Doch wie denkt sie über das Ansteckungsrisiko? "Ich habe 40 Jahre mit Risiko gearbeitet, das ist mein Berufsverständnis", sagt Thorn-Sickmüller dazu. Sie habe vielmehr die "dringende Notwendigkeit" gesehen, für diese Menschen da zu sein.