Von Christiane Barth

Sinsheim. Wer durchs Leben tanzt, hat Grund zur Freude – oder er bekommt Grund zur Freude. Und das ist auf jeden Fall besser, als im Lockdown Trübsal zu blasen. Der TSC Rot-Gold bietet seinen Mitgliedern auch jetzt, wenn die Clubhallen geschlossen bleiben müssen, die Möglichkeit zum Training, und zwar online. Der Verein will damit seinen rund 500 Mitgliedern auch jetzt guten Service bieten. Unterrichtet wird sowohl Standard und Latein im Turniersport sowie im Breitensport. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es eigene Abteilungen wie Ballett, Hip-Hop oder schlicht "Kindertanzen".

Wenn Claudia Jablonka zum Training geht, muss sie weder Auto fahren noch einen langen Fußmarsch hinter sich bringen, sondern nur durch die Tür ihres Wohnzimmers in Mühlhausen gehen. Dieses hat sie bereits zur Trainingshalle umfunktioniert, das Sofa und den Tisch beiseite gerückt. Was sie allerdings benötigt, sind ein Laptop und ein Zugang zur Konferenzplattform "Zoom", bei der sich bis zu 100 Teilnehmer gleichzeitig einloggen und miteinander kommunizieren – oder eben tanzen können. Auch die Gruppe "No Limits", die für Jugendliche ab 16 Jahren gedacht ist, trainiert über "Zoom", Jugendwartin Kristina Roth leitet die Gruppe gemeinsam mit Verena Gentze an.

Jablonka, die im März 2020 Sportwartin des Vereins wurde, hatte gleich eine enorme Hürde zu meistern: "Meine erste Aufgabe war, den Lockdown zu managen." Und da war das Üben übers Internet eine probate Möglichkeit, für die sich ein Großteil der Mitglieder begeistern konnte. Als der Präsenzunterricht dann am 2. Juni wieder starten konnte, habe man "versucht, so viel wie möglich nachzuholen", berichtet die Sportwartin. Denn der Hunger nach dem Tanzen, nach dem geliebten Sport mit Freunden und Sportpartnern, war groß. Trotz der Kursangebote übers Netz konnten diese nämlich keine Gruppendynamik, kein Abschauen bei den anderen, keine sanfte Korrektur durch den Trainer "in echt" so ganz ersetzen. Doch ab 2. November musste das Training in der Halle erneut ruhen, des zweiten Lockdowns wegen. Nun heißt es erneut, den Tanzsaal ins Wohnzimmer zu verlegen.

Eingeübt werden im Wesentlichen die grundlegenden Figuren. Der Trainer erklärt Schritt für Schritt, wie im Hallentraining auch, wie die Tanzhaltung aufgebaut wird. Jablonka gibt über die Video-Funktion ihres Laptops, den sie an ihren Fernseher angeschlossen hat, als Übungsleiterin die Anleitung. Die Kursteilnehmer in ihren eigenen Wohnzimmern tanzen mit. Beim Paartanz wohnen beide meist im gleichen Haushalt, das macht es einfacher.

Das Angebot wird gut angenommen. 80 Prozent der Kursteilnehmer nutzen die Lockdown-Alternative über "Zoom". Dennoch stößt das Training zu Hause aber auch an seine Grenzen. Jablonka ist Standard-Turniertänzerin, sie ist es gewohnt, weit auszuholen, bei der Choreografie viel Raum zu erobern und sich in die Figuren zu legen. "Das kann man natürlich in Räumen von Ausmaßen über zwei oder drei Meter nicht machen", räumt sie ein. Dennoch sei das Online-Angebot eine sehr gute Überbrückung der kursfreien Zeit: "Man hält den Kontakt zum Trainer, bewegt sich etwas – und das auch noch zusammen mit anderen Menschen", listet sie die Vorteile der Alternative zum Hallentraining auf. Außerdem beinhalte es viele Dehnübungen: "Es ist auf jeden Fall gut für den Körper und besser als nichts."

Für die Teilnehmer ist es mit der Anleitung über den Bildschirm aber etwas schwieriger, mitzukommen. Doch nach dem Videotanzen wird ein Mitschnitt der Trainingseinheit an die Gruppenmitglieder geschickt, die danach das Gelernte beliebig oft nachtanzen und so vertiefen können. Die Teilnehmer seien froh, dass sie so nicht ganz den Anschluss verlieren, denn eine lange Pause im Turniertanz bedeute oft Rückschritt im Tanzschritt. "Wenn man aus dem Training kommt, dauert es ewig, bis man wieder reinkommt. Es ist wichtig, dass wir zumindest technisch im Training bleiben", verdeutlicht die Sportwartin. Und selbst wenn sich die Sportler lediglich im Wohnzimmer befinden, sei das Training fordernd: "Es ist richtig anstrengend", meint auch die Sportwartin.