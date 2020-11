Sinsheim. (tk) Hängt! Das am meisten Weihnachtliche, das das heitere Landstädtchen in diesen Tagen – vielleicht auch in diesem Jahr – zumindest visuell zu bieten hat, dürfte die gute alte Weihnachtsbeleuchtung sein. Seit Montag baumeln die grünen Sterne und Rabatten aus Tannenreisig-Imitat traulich über den Innenstadtstraßen. Immer zwei Wochen vor dem 1. Advent werden sie angebracht.

Und zwar von Elektrikern der Stadtwerke. Eine Lastwagenpritsche voller Teile hängt die Truppe auf, fängt damit zu Dienstbeginn an und endet am frühen Nachmittag. Und im Vorbeigehen räumen die Männer auf dem Hubwagen gleich mit einem Vorurteil auf, das sich seit Jahren wie Tannenharz bei der Bevölkerung verfestigt hat: Die Glühbirnchen an den Strahlen und Schweifen der Sterne und den Girlandenbögen "sind schon LED-Technik". Die städtische Weihnachtsbeleuchtung ist energiesparend, selbst wenn’s nicht danach aussieht.

Vor allem Kritikern der durchaus "ziemlich Achtziger" ausstrahlenden Beleuchtung sei dies gesagt. Seit Jahren gab es Stimmen bei Anwohnern und Geschäftsleuten, die der Ansicht waren, Girlanden seien ein alter Zopf und die lieber etwas Modernes gehabt hätten.

Runde, illuminierte Kugeln etwa – ähnlich wie im nahen Eppingen und optisch eher fern von abendländischer Advents-Symbolik, "Organic Ball" genannt, statt Stern von Betlehem. Aber auch ganz pragmatisch betrachtet, gab es Zeiten, in denen die alte Beleuchtung überholt schien: Im Jahr 2019 hieß es, dass Lieferfahrzeuge neuerer Generation gern mal an den "Kometen" hängen bleiben würden. Leuchtkugeln, wusste man andererseits, seien an modern gedämmten Fassaden schwierig aufzuhängen. Und teuer: Rund 50 "Organic Balls", so hatte man damals ausgerechnet, würde es wohl brauchen, damit’s in Sinsheim so richtig leuchtet. Als Hausnummer für die Kosten standen einmal 140.000 Euro im Raum. Inklusive einiger so genannter "Ice Lights" für die Stadteingänge.

Die Angelegenheit verkürzt haben nun die Corona-Pandemie und das mit ihr einhergehende Haushaltsloch. Es wird davon ausgegangen, dass Sterne, Rabatten und Girlanden wohl noch einige Zeit länger über den Ladenzeilen hängen; lediglich die "Ice Lights" waren schon gekauft.

Und die sollen zum ersten Mal aufleuchten. Und als sogenannter "Silberregen" an den Zugängen zum innersten Inneren der Innenstadt auf die vorweihnachtliche Lockdown-Flaniermeile locken. Dies sei, sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht, "trotz allem ein schöner Kompromiss". Am Abend des 23. November wird die Beleuchtung angeschaltet. Man wolle sich Mühe geben, zumindest etwas Flair in die Corona-Tristesse zu bringen. Auch zwei schön beleuchtete, größere Nadelbäume, etwa am Alten Rathaus, soll es geben.