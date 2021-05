Von Tim Kegel

Sinsheim. Testen, Testen, Testen – so hieß die Devise schon zu Beginn der Corona-Krise. Inzwischen wird in Sinsheim getestet, was das Zeug hält. Am Krankenhaus und an der Badewelt, in zahlreichen Apotheken, mittlerweile aber auch bei manchem Friseur. Inzwischen zeigt sich auch in Sinsheim, dass einige Privatunternehmer bei den Schnelltests Morgenluft schnuppern.

> Neu sind die Testpunkte am "Media Markt" in der Neulandstraße und beim "DM"-Drogeriemarkt in der Steinsbergstraße; künftig geplant ist auch ein Testpunkt zweier Jungunternehmer aus der Region in der Alten Poststraße unmittelbar beim Rathaus.

> Die Handhabung ist einfach: Die Testtermine bei "Media Markt" und "DM" müssen online gebucht werden: Bei Ersterem konnte man zuletzt zwar noch spontan mit einigen Minuten Wartezeit einen Termin bekommen; bei Letzterem waren zuletzt ein bis zwei Tage Vorlaufzeit zu bedenken. Testen lassen dürfen sich nur gesunde Menschen ohne Erkältungssymptome; "Media Markt" verlangt einen Negativtest bei einem Einkauf, "DM" verlangt dies ausdrücklich nicht. Personalausweis oder Führerschein sind zur Identifikation notwendig. Die Schnelltests sind für Nutzer kostenlos – fallen sie positiv aus, ergeht der Hinweis, sich abzusondern und den Hausarzt oder bekannte Corona-Anlaufstellen zu kontaktieren. Der Anbieter am "Media Markt" will künftig auch PCR-Tests zur Verifizierung anbieten, sagte Christian Fischer, Sprecher der Agentur "Kloepfel Holding" auf RNZ-Nachfrage.

> Ein komplexes Konstrukt aus Event-Planern und Personaldienstleistern steht oft hinter den privaten Schnelltest-Zentren, wie sich vor Ort zeigt; dies alles mit ärztlichem Überbau. Beim Testcenter am "Media Markt" sind dies die Ärztinnen Songül Cakmak-Wolgast und Birgül Cakmak-Sarikaya, Zwillingsschwestern, die sich eigentlich mit einer "Beauty Clinic" in der Düsseldorfer Kreuzstraße einen Namen gemacht haben. Rund 200 solcher Testzentren sollen in den kommenden Wochen laut einer Pressemeldung deutschlandweit aus dem Boden schießen, derzeit sind laut Fischer 40 davon in Betrieb.

> Es geht um viel Geld: Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) ist das Prozedere formal geradezu verlockend einfach: Der Betreiber des Testzentrums müsse sich lediglich beim Gesundheitsamt melden. Die Behörde "muss nicht genehmigen, sondern kann nur widersprechen", hieß es auf Nachfrage. Gleichzeitig müsse sich der Anbieter der Tests bei der KV registrieren – "das geht online". Die Abrechnung richte sich "nach den Regelungen der Testverordnung" und werde nicht von der KV festgelegt. Für die Kosten des Tests könnten die Anbieter bis zu sechs Euro abrechnen, für die Durchführung bekommen sie noch einmal zwölf Euro pro Test. Die Abrechnung gegenüber der KV erfolge monatlich; diese verrechnet mit dem Bund und zahlt den Betrag aus.

> Zusatzleistungen, die der Kunde zahlt, planen manche Schnelltest-Unternehmer mit ein: So hatte auch die in Sinsheim aktive Düsseldorfer "c2testcenter.com" laut deren Website bis zuletzt rund 150 Euro von Privatpersonen für ein "PCR-Test-Ergebnis" binnen 90 Minuten verlangt. Nach genauerem Nachfragen zur verwendeten Labortechnik oder dem Sitz des zuständigen Labors verschwand das Angebot Stunden später wieder aus dem Netz mit dem Verweis, die Reklame sei "versehentlich" auf der Webseite gelandet. Inzwischen wird dort nur ein PCR-Standardtest binnen 24 Stunden für 69,90 Euro beworben, dessen Ergebnis aus dem Labor eines nicht näher genannten "überregionalen Partners" komme.

Den bei der Einordnung des Ergebnisses hilfreichen Ct-Wert zur Virenlast und damit zur Ansteckungsfähigkeit könne man Nutzern und Käufern der geplanten PCR-Tests nicht nennen, sagte der Unternehmenssprecher auf Nachfrage weiter: "Ist jemand positiv getestet, werden vom Hausarzt nähere Untersuchungen durchgeführt", lautete die Antwort. Die Krux dabei: Hausärzte müssten Details einer PCR-Testung ebenfalls beim beteiligten Labor erfragen.

> Rund 80 Termine pro Tag sind laut der "DM"-Website täglich machbar, wenn im üblichen Vier-Minuten-Rhythmus getestet wird; ähnlich läuft es auch am "Media Markt". Dort hatte man am vergangenen Wochenende langsam mit dem Testen begonnen und am Montagvormittag insgesamt 130 Tests gemacht. Übrigens: "Alle mit negativem Ergebnis."

> Das Personal ist das kleinste Rad am Wagen. Am "Media Markt" sind es die Mitarbeiter einer Heilbronner Zeitarbeitsfirma, die zurzeit deutschlandweit nach Personal für Abstrich-Entnahmen sucht. Dies geschehe qualifikationsunabhängig – "egal ob medizinischer, pflegerischer, kaufmännischer Hintergrund oder aus der Gastronomie oder Hotellerie", heißt es auf der Website des Anbieters. Und weiter: "Wir finden für Dich den perfekten Einsatzort am neuen Corona-Testzentrum."

> Wie qualifiziert sich jemand, der täglich bis zu 80 Abstriche in fremden Nasen vornimmt? Fischer spricht von einem "initialen Training" von zwei, "bei vielen Nachfragen oder Teilnehmern auch bis zu drei" Stunden. Es seien Ärztinnen anwesend und es gebe "einen theoretischen Teil und immer praktische Übungen" mithilfe von Testkits. Geübt werde auch "vor Arbeitsbeginn am ersten Tag", außerdem testeten sich Mitarbeiter "vor Öffnung des Testcenters gegenseitig". Den Rest erledige eine einstündige Online-Schulung der Johanniter.

> Fast lässig geht es zu, bedenkt man den Hintergrund einer gefährlichen Pandemie: Getestete erhalten ein einfaches A4-Formblatt mit Stempel und Stempelkopie der "betreuenden" Arztpraxis. Ist eine medizinisch qualifizierte Kraft immer vor Ort anwesend? Nein, sagt Pressesprecher Fischer, "dies wird auch nicht vorausgesetzt". Dennoch sei man "auf der Suche nach weiteren Ärzten" und arbeite mit einer Ärztin zusammen, "die die Testzentren regelmäßig besucht". Neben dem Teamleiter vor Ort stünden "Standort- und Gebietsfilialleiter" in Lohn und Brot.

> Ist das unbedenklich? Fakt ist, dass sich viele vom Schnelltest auch schnelles Geld versprechen – in Berlin sprang sogar ein bekannter Fetisch-Club auf den Zug auf, in München eine Shisha-Bar. Dass Laienanwender bei Abstrichen Fehlerquellen darstellen können, bestätigt eine ebenfalls testende Kraichgauer Apotheke, dies sei "nicht von der Hand zu weisen". Andererseits würden "zumindest die Nasenabstriche" bei Schnelltests auch von Schulkindern, Eltern, Lehr- und Amtspersonal durchgeführt; Laien seien bisweilen sogar "einfühlsamer, sensibler und gründlicher", habe man bei der Apotheke beobachtet.

In Osnabrück wurde laut Zeitungsberichten allerdings eine Frau bei einem Schnelltest im Innern der Nase verletzt, sodass Hirnwasser aus dem Kopf lief – "eine absolute Rarität", wird hinterher ein Arzt zitiert. Wäre es da nicht sicherer, ins Taschentuch zu schnäuzen und den Inhalt zu testen? Möglicherweise, heißt es in der Apotheke. "Wenn Abstand gehalten wird und der Kunde weiß, wie man richtig Nase putzt."