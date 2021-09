Sinsheim. (cba) Wer kümmert sich um den Schreibkram? Eine Frage, bei der laut Statistik jede siebte Person im Erwachsenenalter in Deutschland zusammenzuckt. Analphabetismus: Immer noch würden Menschen, die nicht lesen und schreiben können, stigmatisiert und für dumm gehalten, sagt zum Beispiel die "Aktion Mensch". Betroffene würden selten zugeben, die wesentlichen Grundfertigkeiten nie erworben zu haben.

Auch Lena Nickel, Leiterin der Sinsheimer Volkshochschule, kann keine Betroffenen nennen. Aus dem Kursprogramm ihrer Bildungseinrichtung weiß sie, dass die angebotenen Lehreinheiten für Muttersprachler, die nicht lesen und schreiben können, selten nachgefragt würden. "Schwer beurteilen" könne sie, ob die Zahl der Analphabeten in ihrem Zuständigkeitsbereich zu- oder abgenommen hat; es habe in den zurückliegenden Jahren allerdings "sehr, sehr wenige Anfragen" diesbezüglich gegeben.

Offene sogenannte Alpha-Kurse fänden bei der Volkshochschule Sinsheim schon seit Jahren nicht mehr statt, schildert Nickel. Möglich seien solche Angebote dennoch: Auf Anfrage, "um Betroffenen zu signalisieren, dass wir als Bildungseinrichtung eine Anlaufstelle sind und gerne Kurse oder Hilfe anbieten, wenn dies benötigt wird", sagt Nickel. Menschen, die sich mit Lesen und Schreiben oder dem Verständnis auch kürzerer zusammenhängender Texte schwer tun, könnten Hilfe in Anspruch nehmen; verstecken müsse sich niemand.

Alphabetisierungskurse gab es in zurückliegender Zeit in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe für Menschen mit Handicap. Ein weiteres Angebot seien Alphabetisierungskurse im Deutschbereich im Rahmen von Integrationskursen für Menschen aus dem Ausland. Auch hier täten sich viele schwer, schildert Nickel: Dass Menschen eine neue Sprache und gleichzeitig das lateinische Alphabet lernen müssen, sei eine weitere Hürde. In diesen Kursen sei feststellbar, dass der Schritt, sich in ein Klassenzimmer zu setzen, um in fremder Umgebung etwas völlig Neues zu lernen, Überwindung kostet.

Hinzu komme, dass sich Erwachsene mit dem Lernen schwerer tun als Kinder, weil sie das Gelernte nicht so schnell speichern und es für sie mühsamer ist, am Ball zu bleiben. Weitere Schwierigkeit sei, dass Erwachsene in der Regel nicht mehr die Schule besuchen und einen Alphabetisierungskurs also nebenher absolvieren müssen. "Das ist sicherlich eine größere Belastung", sagt Nickel, weil der Alltag gemeistert und indessen die Hürde des Analphabetismus genommen werden müsse. "Das verbraucht enorme Ressourcen", weiß Nickel.

Betroffenen sei es oft sehr peinlich, nicht lesen und schreiben zu können. Die größten Hürden seien ihrer Ansicht nach die Scham, betroffen zu sein, sowie die Zeit, Energie und das Geld, die aufgewendet werden müssen, um das Problem für sich zu lösen. Die Entscheidung fürs Lesen- und Schreibenlernen in einem Kurs hält Nickel dennoch für am meisten zielführend, weil die Lösung des Problems dann bereits auf dem Weg selbst liege.