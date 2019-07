Sinsheim. (jou) Wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sitzt ein 19-Jähriger nun in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll am Sonntag vergangener Woche - nach dem Stadtfest - gegen 4.30 Uhr mit einem 23-jährigen Mann in Streit geraten sein. In Höhe des Eiscafés in der Bahnhofsstraße, sollen sich die beiden jungen Männer dann auch körperlich angegangen haben. Irgendwann hat der 19-Jährige den 23-jährigen Mann offenbar zu Boden gestoßen. Der Ältere soll dabei mit dem Kopf auf den Pflastersteinen aufgekommen und bewusstlos liegen geblieben sein, wie die Polizei berichtet. Weiter heißt es in der Pressemitteilung, dass der Geschädigte in eine Spezialklinik gebracht wurde. Dort haben die Ärzte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert. Der junge Mann schwebte gestern noch immer in Lebensgefahr.

Der Beschuldigte wurde bereits am Freitag, 26. Juli von Beamten der Polizeidirektion Heidelberg vorläufig festgenommen und einen Tag später, am Samstag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg dem Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, und der Beschuldigte wurde in ein Gefängnis gebracht.

Zuerst sei die Polizei von einer "üblichen Schlägerei" ausgegangen. Dies sei auch so angezeigt worden, erklärt Christoph Kunkel von der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Mannheim. Erst im Laufe der Ermittlungen sei dann die Schwere der Tat sichtbar geworden. Zwar hätte man schon einige Zeugen vernommen, allerdings suche man noch mehr Leute, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Die Aussagen werden dann bewertet, was für eine möglichst genaue Tatrekonstruktion wichtig sei. Dabei untersucht die Polizei auch die Beschaffenheit des Bodens und welche Kräfte auf den 23-Jährigen "gewirkt haben". Laut Polizei war der versuchte Totschlag der einzige schwere Vorfall auf dem Stadtfest.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.