Von Hans-Ingo Appenzeller

Sinsheim-Steinsfurt. Es ist nicht zu übersehen: Am Ortseingang von Rohrbach oder der Neulandstraße kommend nahe dem Kreisel tut sich etwas: Die Edeka-Handelsgesellschaft hat mit der Erweiterung ihres Steinsfurter Marktes begonnen.

Zunächst geht es, wie Marktleiter Thomas Dietrich betont, um die Schaffung besserer Parkmöglichkeiten inklusive der Zu- und Abfahrten und die Vergrößerung des Kundenparkplatzes. Diese Maßnahme soll in mehreren Schritten über die Bühne gehen, flankiert von Vorarbeiten zum Hochwasserschutz entlang der Elsenz, wofür die Stadt Sinsheim aktiv geworden ist.

Seiner Kundschaft will Thomas Dietrich mit dieser Baumaßnahme verbesserte, attraktivere Einkaufsmöglichkeiten bieten. Unter dieser Vorgabe sehen der Marktleiter und seine Edeka-Gruppe, welche von einer Eppinger Immobiliengesellschaft das Grundstück und Gebäude erworben hat, die nunmehr begonnenen Arbeiten. Diese sind durch Entscheidungen des Sinsheimer Gemeinderates möglich geworden, welche der Erweiterung der Verkaufsfläche von 860 auf bis zu 1400 Quadratmeter sowie ihrer Bereitschaft, städtisches Gelände dafür abzugeben, möglich gemacht hat.

Zudem erwarb die Edeka-Handelsgruppe auch das Richtung Ort liegende Grundstück, auf dem momentan noch das ehemalige Pfarrhaus steht. "Mein Dank gilt Oberbürgermeister Jörg Albrecht und der Stadt, dass dies möglich gemacht werden konnte." Gleichzeitig bittet Thomas Dietrich die Kundschaft um Verständnis für möglicherweise auftretende Beeinträchtigungen während der Bauphase.

Die Arbeiten am Parkplatz sollen, sofern das Wetter mitspielt, bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Abgewickelt werden sie in drei Abschnitten - der Schaffung einer neuen Ausfahrt direkt in den Kreisverkehr, flankiert von weiteren Parkmöglichkeiten; die Verlegung der jetzigen Zufahrt weg vom Eingangsbereich in Richtung bisheriger Ausfahrt und letztendlich der Rückbau eines Teils der Parkfläche entlang der Elsenz. Hier will die Stadt Sinsheim einen der Engpässe der Elsenz innerhalb des Ortsetters beseitigen.

Laut Dezernatsleiter Tobias Schutz weisen Erkenntnisse aus einer neuen Erhebung zwei mögliche Problemstellen bei einem Hochwasser in der Elsenz im Bereich des Goldbachs aus. Angedacht ist, diesen durch Gewässeraufweitungen entgegenzuwirken. Das notwendige wasserrechtliche Verfahren soll eingeleitet werden. Der dafür benötigte Platz wurde von Edeka zur Verfügung gestellt. Somit kann der Markt seinen Kunden bei Fertigstellung 81 Stellplätze anbieten.

Noch keine konkreten Angaben über die angedachte Erweiterung des Marktes kann Thomas Dietrich geben. Doch dürfte auch diese in absehbarer Zeit anstehen. "Ich gehe davon aus, dass der Bauantrag dafür noch in diesem Jahr gestellt wird", gibt sich der Marktleiter zuversichtlich und sieht den Planungen der Verantwortlichen in der Edeka-Zentrale positiv entgegen.

Jedenfalls hat er bereits konkrete Pläne, wie er seine Angebotspalette ergänzen und deren Präsentation entsprechend gestalten will. Bekanntlich soll der Markt Richtung Dorfmitte verlängert werden. Da hier noch stehende Pfarrhaus soll zuvor abgerissen werden.