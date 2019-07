Von Tim Kegel

Sinsheim-Steinsfurt. Ungewohnt raue Töne aus ungewohnter Ecke in Richtung Rathausspitze sind bei der vorletzten Sitzung des "alten" Gemeinderats angeschlagen worden: CDU-Sprecher Zoller schwoll beim Thema Neugestaltung des Hofs an der Schule am Giebel in Steinsfurt sichtbar der Kamm. Würde wie vorgeschlagen verfahren, dann könne man sich künftig "die Haushaltsberatungen sparen und das Geld so ausgeben, wie es reinkommt".

Zuvor hatte bereits Zollers Fraktionskollege Georg Trunk - im Nachgang der Sitzung frotzelten Kollegen, Trunk sei jetzt der "Steinsfurt-Killer" - kritisch nachgefragt: Das Vorhaben würde voraussichtlich etwa 1,7 Millionen Euro kosten. Ein Architekt, der sich beim Ludwigsburger "Blühenden Barock" verdient gemacht hat, soll es nach aktuellem Sachstand planen. Den Aufmacher der Diskussion lieferte aber Marc Heinlein, ebenfalls CDU. Er fragte provokant: "Brauchen wir immer den Ferrari oder tut’s auch mal der VW?"

Die Diskussion glitt ab in die Tiefen der Planungs-, Ausschreibungs-, der Vergabe- und der Haushaltsbesprechungspraxis. Einige im Gremium fühlten sich offenbar vor vollendete Tatsachen gestellt. Aktiven-Sprecher Alexander Hertel vermutete, man habe im Rathaus "Steinsfurt besonders lieb", auch weil an der dortigen Schule erst kürzlich eine moderne Sporthalle gebaut wurde. Die Schule am Giebel kooperiert seit einiger Zeit mit der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd, den Unterricht besuchen Schüler ohne und mit Behinderungen. Ein Zuschuss in noch ungeklärter Höhe aus dem Landessanierungsprogramm erhofft sich die Stadtverwaltung für die Hofsanierung.

Den Zuschuss, ist sich Friedhelm Zoller sicher, könne man auch im kommenden Jahr erhalten, das Vorhaben dann aber - wie sonst üblich - im Rahmen der Haushaltsberatungen fürs kommende Jahr eingehend besprechen. Man "zerreiße" sich "auch sonst den Kopf wegen 5000 Euro" in jenen Runden, sagten Zoller und Trunk. Daher könne man nicht einfach so unterm Jahr ein Projekt dieser Größenordnung beschließen.

Dieses selbst wirkt eher unspektakulär: Der Hof soll mehr Parkcharakter erhalten; Erhöhungen werden aus Inklusionsgründen abgeflacht, Barrierefreiheit ist das Ziel. Mehr Parkplätze soll es geben und ein Grünes Klassenzimmer, einen verbesserten Bolzplatz, bessere Zufahrten. Alten Baumbestand wollen die Planer, wenn möglich, bewahren - dies sei allerdings "aufwendig", sagt Schutz.

Der Projektbeschluss wurde abgelehnt. Eine deutliche Mehrheit stimmte dagegen oder enthielt sich. Der Schulhof-Umbau wird nun bei den Haushaltsberatungen diskutiert. Zoller plädierte für eine Deckelung der Kosten. Einige Räte, selbst Zoller und Trunk, aber auch Steinsfurts Ortsvorsteher Rüdiger Pyck, gehen davon aus, dass das Projekt jedoch "sowieso gebaut" wird.

Über die Form wird zu reden sein. Das Vorgehen des Rathauses erklärte Baudezernent Tobias Schutz: Man habe den Projektbeschluss vorbereitet, als man von Zuschussmöglichkeiten erfahren habe. Der frühe Zeitpunkt sei der Jahreszeit geschuldet, in der man dann bauen könnte: "Im Herbst und Winter, wenn der Schulhof nicht benötigt wird." Andernfalls sei absehbar, dass der Hof "im Frühjahr und Sommer nicht zur Verfügung" stehe. Die Wahl des Architekten rechtfertigte Schutz damit, dass es sich beim Steinsfurter Schulhof "immer noch nicht um das Blühende Barock" handle.