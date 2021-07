Sinsheim-Steinsfurt. (ri) Der obere Abschnitt der Steinsfurter Straße unterhalb des Friedhofs ist ein echtes Sorgenkind der Stadtwerke. Im Spätjahr vergangenen Jahres haben dort zwei Wasserrohrbrüche umfangreichere Reparatureinsätze notwendig gemacht – jetzt hat sich im Bereich des Mittelstreifens über eine Länge von rund vier Metern die Fahrbahn um bis zu 30 Zentimeter abgesenkt. Ursache ist vermutlich eine Unterspülung als verzögerte Folge der Wasserrohrbrüche.

Warnbaken markieren seit einigen Tagen die Gefahrenstelle. Der Verkehrsfluss war nicht behindert, da die Autos links und rechts praktisch ungehindert vorbeifahren konnten. Das wird sich für die nächsten Tage ändern, denn jetzt werden der Leitungsdefekt und die Fahrbahn repariert. Ab diesem Freitag soll nach Auskunft von Ortsvorsteher Rüdiger Pyck die Baustelle eingerichtet werden. Die Tiefbauarbeiten sollen am Montag beginnen und bis Freitag nächster Woche dauern.

Die Fahrbahn in Richtung Ortsmitte wird in Höhe der Steinsfurter Straße 6 aufgegraben. Da dadurch auch der Gehweg unbenutzbar wird, werden vor und nach der Baustelle Fußgängerüberwege provisorisch angelegt. Die Fußgängerampel beim Friedhof wird während der Bauphase abgeschaltet. Auch der – hoffentlich nicht eintretende – Fall einer Autobahnvollsperrung ist von den verantwortlichen der Stadtverwaltung einkalkuliert: Die Stadtwerke halten Material zum Auffüllen der Baugrube bereit, um die Fahrbahn kurzfristig in voller Breite als Umleitungsstrecke nutzbar machen zu können.

Die starken Regenfälle der vergangenen Wochen können das Absacken der Fahrbahn beschleunigt haben. Auf jeden Fall dürfte das Alter der Wasser- und Abwasserleitungen für diese Ereignisse eine Rolle spielen. Sie stammen aus den frühen 1960er-Jahren. Hinzu kommen die Folgen durch die immense Verkehrsbelastung der Steinsfurter Straße, die als Bundesstraße B39 auch Umleitungsstrecke bei Vollsperrungen oder Staus auf der Autobahn A6 ist. Mehrere tausend Fahrzeuge passieren an normalen Tagen die Ortsdurchfahrt, darunter ein großer Anteil an Schwerlastfahrzeugen. Wenn die Autobahn dicht ist, können es schon mal über 10.000 Fahrzeuge sein. Seit dem Abschluss des sechsspurigen Ausbaus der A6 vor zwei Jahren sind solche Ereignisse weniger geworden, aber in den Jahren und Jahrzehnten davor waren sie quasi an der Tagesordnung.

Die Teilsanierung der Steinsfurter Straße und der unterirdischen Versorgungsleitungen vor rund sechs Jahren galt lediglich dem unteren Abschnitt zwischen Elsenzbrücke und Linus-Barth-Kreisel. Der obere, jetzt betroffene Abschnitt, wurde damals nicht in die Baumaßnahme einbezogen.