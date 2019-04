Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Sonnensegel werden hochgezogen, die Hecken sind frisch gestutzt, die Becken gefüllt und vorgeheizt. Gemütliche 24 Grad Celsius hat das Wasser. Die Freibadsaison in Sinsheim beginnt am kommenden Mittwoch, dem Maifeiertag, und dauert dann voraussichtlich bis Ende September. Zwischen 100.000 und 150.000 Besucher nutzen die Einrichtung von Frühling bis Spätsommer. Nach einer großen Sanierung in den vergangenen fünf Jahren arbeiten die Stadtwerke gerade am letzten Feinschliff.

So schilderte es jetzt Ute Krüger, Assistentin der Geschäftsleitung um Stadtwerke-Chef Andreas Uhler. Nach dem Erfolg der ersten "Ostereiersuche im Freibad" am Ostersamstag mit hunderten Besuchern wolle man das Bad "weiterhin zielgruppenorientiert bewerben": Mit der Anbindung an den Wohnmobilstellplatz auf dem Nachbargrundstück wurden Aktiv- und Kurzurlauber sowie Rentner angesprochen, gezielt aufgewertet wurde der Eventcharakter mit Rutschen, großem Spielbereich und einer besseren Erreichbarkeit von Umkleiden, Duschen und Sanitärräumen. Kinder und Eltern schätzten dies, schildert Ute Krüger. Angebote wie Wassergymnastik, Frühschwimmen und Spielenachmittage gingen zusätzlich in die Breite. Ein Freibadfest findet am Sonntag, 30. Juni statt. Allesamt Angebote, die man festigen und weiter ausbauen wolle.

Die Internetgemeinde hat eine eindeutige Meinung zum Freibad: Die 256 Bewertungen bei Google ergaben gestern stattliche 4,4 von fünf möglichen Punkten. Gelobt werden oft der Kinder- und Spielbereich, die Neugestaltung allgemein sowie das Bistro, dessen Preise einige wenige Nutzer kritisieren. Manche sprechen von "strengen" oder "unfreundlichen" Bademeistern; manchen fehlen Schattenspender im Wartebereich des Bistros oder weil im Zuge der Sanierung "Bäume gefällt" wurden.

Ein Teil dieser Anregungen setzen die Stadtwerke nun um: Bald soll es wieder mehr Bäume und Büsche geben, im vergangenen Jahr habe man elf neu gepflanzt, "bis Ende Mai" verdopple sich diese Zahl noch einmal, wie Ute Krüger betont. "Beschattung" sei ein Schwerpunkt in dieser Saison: Vordächer sollen an der Essens- und Getränkeausgabe installiert werden, außerdem "mehrere große Sonnenschirme auf dem Terrassenbereich". Die Erfahrung habe gezeigt, "dass es sich dort sehr aufheizt".

Die große Trockenheit, über die in diesem Jahr viele Gärtner, Förster und Landwirte klagen, betreffe den Freibadbetrieb "höchstens indirekt" über den Wasserverbrauch. In den Rasenflächen verrichten Sprinkleranlagen ihren Dienst. Etliche Bäume im Stadtgebiet und auch jene auf dem Freibadgelände wurden oder werden noch mit sogenannten Gießsäcken ausgestattet: Die auffälligen Beutel am Stamm, kurz über dem Wurzelansatz, werden einmal wöchentlich von den Stadtgärtnern mit Wasser gefüllt und geben ihren Inhalt dann tröpfchenweise ab.

Ein großes Thema der neuen Freibadsaison wird das Parken sein: Der Festplatz, der als Parkplatz vor dem Freibad für an Spitzentagen knapp 500 Fahrzeuge dient, wird zurzeit saniert und ist daher nicht nutzbar, bietet höchstens einen Bruchteil der sonst üblichen Buchten. "Wir wissen auch, dass es dieses Jahr eine Ausnahmesituation ist", sagte gestern Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Den Festplatz herzurichten sei aber unumgänglich; hierzu die Zuschüsse des Landessanierungsprogramms für die östliche Innenstadt zu nutzen, sei jedoch "das einzig Sinnvolle".

Deshalb müsse man durch diese Maßnahme nun einmal durch, schildert Albrecht. Er und Ute Krüger verweisen auf die zentrale Lage des Bads: Freibad-Gänger fänden am Sportpark und beim Jugendhaus in der Lilienthalstraße einige kostenfreie - und zurzeit kaum genutzte - Parkplätze; die Buchten in der Ladestraße am Bahnhof lägen in einer kostengünstigen Tarifzone. Sämtliche Plätze lägen nur wenige hundert Meter vom Freibad entfernt. Ute Krüger empfiehlt dennoch, während der Hochsaison "auf die Bahn oder den Stadtbus umzusteigen".