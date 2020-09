Zur „Aktion sicherer Schulweg“ kontrollierte die Polizei am Montagvormittag, ob sich Verkehrsteilnehmer an Tempo 30 in der Stiftstraße halten. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Stiftstraße, 8 Uhr. Polizeihauptmeister Horst Scholz und Polizeihauptkommissar Paul Dieckmann testen noch die Verbindungen des Einseitensensors, der für die Geschwindigkeitsüberwachung genutzt wird. "Die Messungen sind in zwei Fahrtrichtungen möglich, und wir haben auch eine entsprechende Anzahl an Kameras aufgestellt", erzählt Scholz, der im Überwachungswagen den Monitor bedient, auf dem die Bilder nach einem kurzen Piepton erscheinen.

Die Aktion "Sicherer Schulweg" des Polizeipräsidiums Mannheim ist gestartet, "und mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts und dem Schuleinstieg der Erstklässler sind vermehrt Kinder im öffentlichen Straßenverkehr Gefahren ausgesetzt", so heißt es in der Pressemitteilung zu der seit vielen Jahren bekannten Aktion der Polizei. "Gerade im Bereich von Schulwegen möchte man die Autofahrer zu einem achtsamen und umsichtigen Verkehrsverhalten sensibilisieren", sagt Rebekka Müller von der polizeilichen Pressestelle.

Während in anderen Ortschaften auch Aufklärung durch verkehrserzieherische Gespräche der Kinder, der Eltern und anderer beteiligter Verkehrsteilnehmer im Fokus stehen, werde in Sinsheim "nur" die Geschwindigkeit überwacht. Hier, in der ansteigenden Stiftstraße, führt für viele Schüler der Weg in die Kraichgau-Realschule, in das Wilhelmi-Gymnasium oder in die Franz-Sigel-Schule des Stifts Sunnisheim.

Eine Frau kommt den Fußweg hinunter und sagt, dass sie gerade geblitzt wurde, obwohl sie sich an Tempo 30 gehalten habe. "Das war nur ein Testblitz", beruhigt Dieckmann die Frau. Doch dann wird es ernst für die Fahrer der rund 500 Fahrzeuge, die in den kommenden zwei Stunden an dem Messgerät ES 3.0 vorbeifahren. "Diese Arbeit ist wichtig, und wir machen sie nicht, um Autofahrer zu ärgern oder abzukassieren", betont Scholz. Er könne Wörter wie "Abzocker", "Radarfallen" oder "Heckenschützen" nicht mehr hören. Auch Beleidigungen und Beschimpfungen von "geblitzten" Autofahrern könne er nichts abgewinnen.

Hintergrund Wie wichtig die Prävention der Polizei ist, zeigt der Blick auf die Verkehrsunfallstatistik Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis 2019. 30.673 Unfälle wurden dabei erfasst. Bei 2.985 Verkehrsunfällen gab es verletzte Personen. 28 Verkehrstote waren zu beklagen. Bei den Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Radfahrern war 2019 ein neuer Höchststand in den vergangenen fünf Jahren zu [+] Lesen Sie mehr Wie wichtig die Prävention der Polizei ist, zeigt der Blick auf die Verkehrsunfallstatistik Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis 2019. 30.673 Unfälle wurden dabei erfasst. Bei 2.985 Verkehrsunfällen gab es verletzte Personen. 28 Verkehrstote waren zu beklagen. Bei den Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Radfahrern war 2019 ein neuer Höchststand in den vergangenen fünf Jahren zu verzeichnen. Bei 1345 Radunfällen verstarben elf Radfahrer. Acht davon innerorts. (bju)

"Wir sind meistens sichtbar, es spricht sich schnell in den sozialen Medien oder übers Radio herum, wo wir stehen. Und das ist auch in Ordnung, denn wir sind Lebensretter." Es sei nun mal ein Unterschied, wenn eine Person mit 30 oder 50 Kilometern pro Stunde angefahren wird. Regeln helfen, Unfälle zu verhindern und großes Leid abzuwenden, und die Polizei sei für die Einhaltung dieser Regeln verantwortlich.

"So langsam wie jetzt wird hier nie gefahren", äußert sich ein Spaziergänger in Richtung Polizei. Diese Sätze kennen die Beamten. "Die meisten sind dankbar, wenn wir kontrollieren. Gerade jetzt zu Schulbeginn", berichtet Dieckmann. Dann ertönt ein Piep – der nächste Verkehrssünder. Mit 55 Kilometern pro Stunde fährt ein Auto die Stiftstraße hoch. Es bleibt der Rekord bei insgesamt 26 Vergehen am Montagvormittag. "Auf der Autobahn konnten wir mal innerhalb von drei Stunden Bußgelder in Höhe von 120.000 Euro verzeichnen", berichtet Scholz, und sein Kollege ergänzt: "Es wird geballert ohne Ende, gerade auf der Autobahn." Scholz zeigt einen Handzähler. "Wir kommen oft gar nicht mit dem Zählen nach und müssen solche Personenzähler nutzen."

Nach einer kurzen Diskussion über ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ertönt der nächste Piep. Dieses Mal verursacht von einem Lkw, der mit 44 Kilometern pro Stunde die Straße hinauffährt. Obwohl Dieckmann am Auto lehnt, die Aufschrift "Polizei" ist auf seinem Rücken für den Lkw-Fahrer deutlich zu erkennen. Ein Auto bremst deutlich ab, der Fahrer lächelt freundlich, als wollte er sagen: "Ich hab’s bemerkt, es tut mir leid." Dieckmann und Scholz wissen, dass es menschlich ist, etwas schneller als erlaubt zu fahren. "Das passiert jedem mal, aber dennoch muss man daraus lernen."

Für den kuriosesten Piep ist dann eine Fahrradfahrerin verantwortlich, die mit 41 Kilometern pro Stunde die Stiftstraße hinunterfährt. "Das habe ich innerorts auch noch nicht erlebt", zeigt sich Scholz vom Foto überrascht, das keine Konsequenzen habe. Da ein Fahrrad kein Kraftfahrzeugkennzeichen besitzt, sagt das "Blitzerfoto" wenig über den Täter aus. Ob die Radfahrerin aber ihr Fahrzeug bei diesem Tempo noch beherrscht, sei eine andere Frage.