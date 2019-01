Sinsheim. (tk/cbe) Fast auf den Tag genau zehn Jahre nach der Eröffnung der Rhein-Neckar-Arena und nach siebeneinhalb Jahren unter dem Namenssponsor "Wirsol" hat der Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim am gestrigen Freitag an seiner Spielstätte optisch ein neues Kapitel aufgeschlagen: Das "Stadion", wie es im Volksmund heißt, trägt ab sofort den Namen "Pre Zero Arena", benannt nach einem neuen Premiumsponsor, der seinen Sitz in Neckarsulm hat.

"Pre Zero" ist die Marke der GreenCycle GmbH, einem Teil der Schwarz-Gruppe, zu der Lidl und Kaufland gehören. Die Firma bietet Entsorgungsdienstleistungen für Groß- und Gewerbekunden und versteht sich als "Keimzelle für Nachhaltigkeit und Wertstoffmanagement" des Konzerns.

Die Firma hat sich zum Ziel gesetzt, "weltweit das führende Unternehmen im Bereich Wertstoffmanagement" zu werden. Mit der Umbenennung, deren Bekanntgabe eigentlich am kommenden Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz zum Spitzenspiel der Kraichgauer gegen den FC Bayern München am Freitag nächster Woche geplant war, bestätigen sich Informationen, die in den vergangenen Tagen aus Insiderkreisen verlauteten. Teile der Bevölkerung stehen dem Namen jedoch kritisch gegenüber.