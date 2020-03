Sinsheim. (zg) Alle Schulen im Land sind derzeit geschlossen. Kinder und Jugendliche sollen möglichst viel Zeit zu Hause verbringen und Treffen mit Freunden am besten vermeiden. Vereins- und Freizeitangebote stehen nicht mehr wie gewohnt zur Verfügung. "Vielen fällt in diesen Zeiten die Decke auf den Kopf, Konflikte in den Familien nehmen zu", heißt es in einer Meldung der Stadtverwaltung Sinsheim. Aus diesen Gründen wies man darauf hin, dass die städtischen Schulsozialarbeiterinnen in Zeiten der Schulschließungen weiterhin ansprechbar sind.

Dies gelte sowohl für Kinder und Jugendliche der jeweiligen Schulen, aber auch für deren Eltern. Direkte persönliche Kontakte seien derzeit aus den bekannten Gründen nicht zulässig, aber eine Beratung per E-Mail oder Telefon wolle man aufrechterhalten. Falls die Schulsozialarbeiterin zum Zeitpunkt des Anrufs nicht erreichbar sein sollte, erhielten Anrufer einen Rückruf, sofern sie ihren Namen und die Telefonnummer hinterlassen. Die Regelung gelte, "vorbehaltlich der jeweiligen behördlichen Vorgaben", zunächst für die Zeit bis zum 3. April, dem Beginn der Osterferien.

Die Kontaktdaten der Schulsozialarbeit der Stadt Sinsheim:

> Grundschulen in Dühren, Hilsbach / Weiler, Wingertsbergschule Reihen: Susanne Berthold; Telefon 0173 / 3792101, E-Mail: schulsozialarbeit.berthold@sinsheim.de

> Grundschule Rohrbach und Schule am Giebel Steinsfurt: Cornelia Moser; Telefon 07261 / 404177, E-Mail: schulsozialarbeit.moser@sinsheim.de

> Carl-Orff-Schule Sinsheim: Anja Glück; Telefon: 0173 / 3915208, E-Mail: schulsozialarbeit.cos@sinsheim.de

> Theodor-Heuss-Schule Sinsheim: Grundschulklassen: Dorothea Volkert; Telefon: 07261 / 6569026; Gemeinschaftsschulklassen: Annette Holzmayr; Telefon: 07261 / 404692, E-Mail: schulsozialarbeit.ths@sinsheim.de

> Kraichgau-Realschule: Monika Fink-Adebayo; Telefon: 07261 / 404470, schulsozialarbeit.krs@sinsheim.de

> Wilhelmi-Gymnasium: Katja Himmelmann; Telefon 07261 / 404.691, E-Mail: schulsozialarbeit.whg@sinsheim.de

> Weitere Informationen zum Angebot der Schulsozialarbeit sowie grundsätzliche Infos finden sich auf der städtischen Internetseite unter www.sinsheim.de