Sinsheim. (tk) Im "Müller"-Drogeriemarkt in Sinsheims Bahnhofstraße versuchen oft Diebe ihr Glück. Die Polizei ist teilweise mehrmals pro Woche dort, meist geht es um Parfumdiebstahl. Ein typischer Fall wurde jetzt am Amtsgericht verhandelt und endete mit einem Urteil, das einen Akzent setzt: Der Haupttäter eines Duos geht für 15 Monate ins Gefängnis. Vergangenen Juni hat er Parfums eingesteckt – schwerer wogen aber seine Brutalität und Kaltschnäuzigkeit.

Schon beim Erstkontakt mit Deutschland hat der heute 34-Jährige gelogen: Damals, im Jahr 2009, gab der Algerier lieber arabisch klingende Alias-Namen als den eigenen an, "wegen Asyl", wie er sagt; allein vier dieser Namen liest Richterin Hönes vor. In Spielhallen trifft er Kumpels, einen davon nimmt er auf Klautour mit; mehrere dieser Ausflüge hat er in den vergangenen Jahren gemacht, sagt das Bundeszentralregister. Dabei ging es oft um Parfum, aber auch um Kleidung und ein Netbook; in Sinsheim, Pforzheim und Heidelberg. Und stellte sich ihm jemand in den Weg, war er zum Äußersten bereit. Warum er sich sein Parfum nicht kaufe? "Zu wenig Geld", blafft er der Richterin entgegen.

Videos werden gezeigt: Schlüsselszene ist der Angriff auf einen 18-jährigen Drogerie-Angestellten, der sich dem Dieb in der Eingangstür in den Weg stellt. Der Fliehende "nimmt Anlauf", rennt geduckt auf den Gegner zu, rammt ihm den Kopf in den Bauch, was der Geschädigte mit einem "Tackle" im American Football, die Richterin mit "spanischem Stierkampf" vergleicht. Zum Glück passiert nur wenig; weil das Opfer günstig fällt, bleibt es bei Prellungen: "Er hätte mit dem Kopf auf den Boden schlagen können", ist die Richterin im Schöffenprozess überzeugt. Verteidiger Matthies sieht das anders: Man müsse wissen, mit was zu rechnen ist, wenn man sich "einem rennenden Menschen in den Weg" stelle. Der Anwalt plädiert auf fahrlässige Körperverletzung. Weil der Täter zunächst fliehen konnte, sei zudem nicht sicher, "ob überhaupt Parfum mitgenommen" wurde. Der Dieb selbst gibt an, die beiden Flakons von Armani und Paco Rabanne zurück ins Regal gestellt zu haben, als es brenzlig wurde: Ein Komplize des Manns war Sekunden zuvor von einem – nach Schilderungen des Täters "angsteinflößenden" – Detektiv geschnappt worden.

Tatsächlich klären lässt sich der Verbleib der Duftwässer nicht, trotz gut ausgeleuchteter und scharfer Videosequenzen. Weder der Detektiv, noch das Marktpersonal wissen, wo sie sind; auch weil es sich um unverpackte Tester-Flakons handelte. Allerdings ist ein Polizeibeamter sich sicher, dass "Müller" die Beamten "nach einer Warenbestands-Prüfung" über das Auftauchen der Düfte "in Kenntnis gesetzt" hätte.

In der Wohnung des Täters fand man die Flakons auch nicht. Die Zimmer wurden von der Polizei durchsucht, nachdem der zunächst Flüchtige durch Hinweise aus der Bevölkerung am späteren Abend identifiziert worden war. Beim Besuch der Polizei hatte der Mann – auch hierdurch machte er sich verdächtig – "die komplette Kleidung gewechselt".

Eine hohe Strafe forderte nun auch die Staatsanwältin: 18 Monate Haft, ohne Bewährung, wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Der Mann, der sein Geld zurzeit mit dem Einräumen von Regalen in einem Einkaufsmarkt verdient und Unterhalt für ein Kind in einer anderen Stadt bezahlt, zeige weder Einsicht, noch Reue. "Nicht sonderlich viel" spreche zu seinen Gunsten. Von seinen inzwischen zwölf Jahren im Land habe er "höchstens vier straffrei verbracht". Der Mann stehle wie selbstverständlich "zum Lebensunterhalt", sei hierbei gewaltbereit. "Frühere Bewährungsstrafen", rechtfertigt Richterin Hönes die Haft, "hatten auf ihn keinen Einfluss."

Der Mann hat eine Aufenthaltserlaubnis in der Bundesrepublik bis Januar 2022. Wie es mit ihm weitergeht, ist ungewiss. Sein Komplize ist zur Verhandlung nicht erschienen und seit Wochen nicht mehr erreichbar. Es wird gemutmaßt, er sei "nicht mehr im Land". Die beiden würden sich nur flüchtig aus einem Wettbüro kennen, sagt der Verurteilte. Die Ladung des nun Gesuchten besagt jedoch, dass die Männer gemeinsam wohnten. Was mit dem Schreiben passiert sei, wird der Mann nun gefragt: "Ich habe das weggeschmissen."