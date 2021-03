Sinsheim. (tk) Den rechtsextremen Aktivisten nahmen ihm viele nur schwer ab, auch aus kommunalen Kreisen ist dies so zu erfahren. Trotzdem stand Marco Kister Seite an Seite mit bekannten Neonazis der Region, wirkte dort auf manche Beobachter allerdings unsicher. Kister starb mit 43 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit.

Weggefährten und Schulfreunde – etliche von ihnen haben Migrationshintergrund – rätseln auch nach Kisters Tod, weshalb der Sinsheimer zunächst im Umfeld rechtsextremer Kundgebungen auftauchte, sich in den NPD-Kreisvorstand wählen ließ und im Jahr 2019 plötzlich auf der Kandidatenliste der NPD für den Sinsheimer Gemeinderat stand. Einer, der die Öffentlichkeit suchte, sei Kister nie gewesen, sagen die, die ihn kennen.

Es war ein abstrus wirkender Wahlkampf im Jahr 2019: Über 80-jährige Seniorinnen standen auf der Liste der Ultrarechten; jüngere Kandidaten hatten hastig ihre Meldeadressen in einen Sinsheimer Stadtteil verlegt. Schließlich schaffte Kister als einziger davon am 26. Mai 2019 den Weg in den Gemeinderat – mit 3,1 Prozent der Stimmen. Der Handwerker und Produktionsmitarbeiter galt lange als unpolitisch. An gerade einmal drei Sitzungen hat er teilgenommen.

In jüngerer Vergangenheit trat er als Anmelder rechtsextremer Aufzüge in Sinsheim auf. Zuletzt bot Kister Einkaufshilfen für Senioren und Risikopatienten in Zeiten der Pandemie an – ebenfalls eine Kampagne seiner Partei. Seine Beisetzung fand auf Wunsch von Kisters Familie im engsten Kreis statt. Parteifreunde haben sich bis zuletzt nicht zu Kisters Tod geäußert.

Ungeklärt ist die Nachfolge, die dem Hauptamt Kopfzerbrechen bereitet: Nach dem Kommunalrecht folgt als Nachrücker Stefan Gerlach, der in der Region kommunalpolitisch bislang so gut wie nicht in Erscheinung getreten ist. Der Name wird in einschlägigen Medien jedoch in der Saarländer Neonaziszene verortet. Unklar ist, ob Gerlach überhaupt in der Stadt lebt. Auf Platz drei würde der Sinsheimer Heiko Schreiber folgen. Im Rathaus gab man sich bedeckt: Man nehme "Kontakt zum Nachfolger von Marco Kister auf".