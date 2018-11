Entstanden am Abend vor Allerheiligen: besprühte Gehwege in der Richard-Wagner-Straße, Schmierereien an der Wingertsbergschule in Reihen. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (pol/mare) "Mehr als Dummenjungenstreiche", lautete die RNZonline-Meldung zu den Vorfällen an Halloween in Sinsheim. In einer Schule in Reihen und an Anwesen in der Oststadt hatten sich Unbekannte mit Graffiti ausgetobt. Wie die Polizei nun mitteilt, trifft "Unbekannt" nicht mehr zu - die jungen Schmierfinken sind ermittelt.

Demnach stehen fünf Jugendliche zwischen zwölf und 13 Jahren im Verdacht, die Wingertsbergschule beschmiert zu haben. Zum Teil mit Beleidigungen und Hakenkreuzen.

Weitere fünf Kinder im Alter von neun und zehn Jahren haben sich wohl an 22 Anwesen, Hausfassaden, Gartenmauern, Mülleimern, Straßenlaternen und Gehwege in der Oststadt ausgelassen und diese mit Farbe besprüht. Der Schaden, der dabei entstanden ist, wird auf 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt.

Einige der Jugendlichen haben die Taten bereits gestanden.