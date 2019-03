Sinsheim. (abc) Gesundheitsvorsorge für Hunde stand jetzt im Mittelpunkt eines Volkshochschul-Vortrages. Die Hundetrainerin Anette Schneider aus Eberbach informierte im Vortragssaal der Musikschule Sinsheim übers Impfen und Entwurmen.

In Deutschland, glaubt Schneider, würden Tieren oft geimpft, obwohl es eigentlich "gar nicht notwendig" sei. Diese Ansicht vertrat die Referentin gleich zu Beginn vor etlichen Zuhörern fest. Oberstes Ziel des Impfens von Haus- und Nutztieren sei es demnach, diese gegen bestimmte, mitunter auch für den Menschen gefährliche, Krankheiten zu immunisieren. Durch die Injektion abgetöteter oder abgeschwächter Erreger oder Teilen dieser wird im Organismus geimpfter Tiere die Bildung von Antikörpern angeregt, was bei einer Infektion den Ausbruch der jeweiligen Krankheit verhindert. Hunde bekämen deshalb bereits im Welpenalter eine Breitbandimpfung gegen Tollwut, Parovirose, Staupe, Hunde-Hepatitis, Leptospirose, Parainfluenza, Zwingerhusten und Borreliose verabreicht. "Dagegen ist eigentlich eher wenig zu sagen", fand die Referentin. Insbesondere amerikanische Wissenschaftler kritisierten jedoch übermäßig häufige Nachimpfungen, die den Organismus der Tiere unnötig belasten würden. "Optimal wäre ein individuelles Impfprogramm für jeden Hund", glaubt die Referentin, die außerdem der Ansicht ist, dass dies nicht weniger Sicherheit für Mensch und Tier mit sich bringe: Ausschlaggebend für die Notwendigkeit einer solchen Impf-Auffrischung sei die Anzahl der im Blut des Tieres vorhandenen Antikörper, schilderte Schneider, der so genannte Titer-Wert: "Unterschreitet dieser nicht einen bestimmten Wert, muss nicht nachgeimpft werden", sagte die Referentin. Ihr zufolge würde es ausreichen, vor einer eventuellen Auffrischung einen Titer-Schnelltest durchzuführen, der auch günstiger als eine Nachimpfung sei. Manche Tierärzte, sagt Anette Schneider, generierten einen Teil ihrer Einkünfte aus Nachimpfungen, weshalb wenig Interesse daran bestehe, auf alternative Untersuchungen hinzuweisen.

Außerdem belasteten manche Impfpräparate die Tiere mehr als andere, sagte die Eberbacherin: Es könne auch "zu Impfschäden kommen", brachte die Referentin einen weiteren heiklen Punkt zur Sprache und nannte den Anwesenden einige ihrer Ansicht nach schonende Alternativen.

"In Deutschland gibt es keine Impfpflicht für Haustiere", stellte Schneider klar, "anderswo aber schon." Dies müsse man bei Reisen ins Ausland beachten und tierische Begleiter vorbereiten.

Skeptisch sieht die Referentin auch das Entwurmen, das nicht ausschließlich mit chemischen Salben und Tabletten erfolgen müsse: Anette Schneider sprach vom "gedankenlosen Umgang" mit den Mitteln. Diese würden oft verabreicht, "ohne dass vorher überprüft wurde, ob überhaupt ein Wurmbefall vorliegt", behauptete die Referentin in der Musikschule. Als natürliche Methoden, Tiere zu entwurmen, empfahl sie "Karotten- oder Kokosraspeln und Kürbiskerne zu füttern", da diese antiparasitär wirken würden. Gleiches gelte "für Propolis-Tinktur und Rizinusöl".