Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Pfarrerin Birte Wielage verlässt Hoffenheim, die Sanierung des Gotteshauses verzögert sich und wird deutlich teurer - diese und weitere Themen wurden bei der jüngsten Gemeindeversammlung besprochen.

Aufgrund ihrer Arbeit und ihrer Persönlichkeit wird Pfarrerin Wielage in Hoffenheim geschätzt. Aus persönlichen Gründen verlässt sich die Gemeinde jedoch und ist ab 1. September im niedersächsischen Hude tätig. Sie ist seit 2012 in der Gemeinde tätig. Wie bekannt wurde, wird Hoffenheim als volle Pfarrstelle erhalten bleiben und als solche ausgeschrieben. Die Vakanzvertretung wird Pfarrer Frank Schaber (Zuzenhausen) übernehmen. Der Konfirmandenunterricht wird im monatlichen Wechsel zusammen mit Zuzenhausen stattfinden. Rolf Hagmaier, Vorsitzender der Gemeindeversammlung, würdigte den großen Einsatz von Wielage und der Mitglieder des Kirchengemeinderats (KGR) für die Gemeinde, was von der Versammlung mit anhaltendem Beifall unterstützt wurde.

Gerhard Greiner, Vorsitzender des KGR, berichtete über den Stand der Bauvorhaben: Die Renovierung der Kirche wird circa 390.000 Euro kosten. 40 Prozent davon trägt die Landeskirche, 40 Prozent die Kirchengemeinde, für weitere 20 Prozent nimmt die Gemeinde ein Darlehen auf. Der Kirchengemeinderat möchte einen barrierefreien Zugang zur Kirche an der Nordseite erreichen. Die Landeskirche hat einen "Stresstest" durchführen lassen, der zeigt, dass die Finanzierung für die Kirchenrenovierung und für den Bau eines neuen Gemeindehauses für 1,2 Millionen Euro gesichert ist.

Der KGR hofft auf den Beginn der Kirchenrenovierung noch in diesem Jahr. Greiner wies darauf hin, dass sich der KGR in Eigeninitiative um eine zeitnahe Planung und Ausführung der Sanierung der Westfront der Kirche, die seit längerer Zeit abgesperrt ist, bemühte. Das Projekt wurde jedoch vom Oberkirchenrat in Karlsruhe gestoppt, was eine zeitliche Verzögerung um drei Jahre und auch eine erhebliche Steigerung der Kosten zur Folge hatte.

Kirchengemeinderätin Elke Gehrig warb für eine Änderung beim Läuten zum Gottesdienst. Es wurde beschlossen, dass das Läuten um 9.05 Uhr beginnt und der Gottesdienst um 9.15 Uhr anfängt.

Hagmaier wurde für weitere drei Jahre in seinem Amt als Vorsitzende der Gemeindeversammlung bestätigt; seine Stellvertreterin ist Christiane Seel-Hartmann. Alle sechs Jahre wird in den Kirchengemeinden eine Visitation von einer Kommission des Kirchenbezirks vorgenommen. Im Juli soll dies in Hoffenheim geschehen, weil Pfarrerin Wielage dann eine geprüfte Gemeinde übergeben kann. Am 1. Advent wird der Kirchengemeinderat für sechs Jahre neu gewählt. Ein Wahlausschuss mit Achim Weber (Vorsitzender), Hilde Gilbert (Stellvertreterin), Birte Wielage, Rolf Hagmaier und Dr. Regina Cairns wurde gebildet. Die KGR-Wahl wird als Briefwahl durchgeführt. Von der Kirchenleitung werden drei Wahlbriefe verschickt. Neben dem Briefkasten am Pfarrhaus werden im Ort zwei weitere Wahlurnen aufgestellt.

Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, dass es künftig sechs Kirchengemeinderäte geben soll; Nachwahlen sind möglich. Wahlvorschläge können bis Ende September eingereicht werden. Erstmals sind Mitglieder der Kirchengemeinde ab 16 Jahren wahlberechtigt.