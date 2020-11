Von Christiane Barth

Sinsheim. Das ist ihr Leben. Nachts um 2 Uhr nach Mannheim auf den Großmarkt fahren, Obst und Gemüse einladen, dann zurück nach Sinsheim, dort den Marktstand aufbauen und die frischen Früchte verkaufen: So war für Hannelore Henn jahrzehntelang der Ablauf, den sie gewohnt war und den sie liebte. Sie ist Marktfrau durch und durch, jetzt hört sie auf damit, des Alters wegen.

Die letzten Feigen des Jahres hat sie gerade geerntet. "Aber auf Bäume klettere ich nicht mehr", sagt die 79-Jährige. Nein, auf Bäume klettert Hannelore Henn nicht mehr, dennoch ist sie dabei, wenn es aufs Feld und in den Garten geht. Zum Zugucken? Vielleicht, aber ganz kann sie es nicht sein lassen, hier ein bisschen was vom Baum zu rupfen oder dort etwas aus dem Beet zu ziehen. Gerade wurden noch einmal Kiwi geerntet.

Schon Henns Großmutter betrieb einen Gemüsehandel, beförderte die Früchte des Gartens mit einem Fuhrwerk nach Heidelberg, wo sie die Hotels mit Salat, Sellerie und Suppengrün belieferte. 1947 starteten dann die Mutter und der Stiefvater ihren "ambulanten Handel", und seit 1980 steht Hannelore Henn auch selbst jeden Mittwoch und jeden Samstag auf dem Sinsheimer Wochenmarkt. Früher mit ihrem Stiefvater, doch als dieser eines Tages, nach einem Unfall, nicht mehr konnte, "da war er todunglücklich". Henn machte alleine weiter.

Exotische Früchte wie Khaki, Feigen, Kiwi, aber auch Aprikosen und Pfirsiche baut die Familie an. Alles ohne irgendwie künstlich nachzuhelfen. "Bei uns ist nichts gespritzt, alles naturbelassen", betont die Marktfrau nicht ohne Stolz. Einige der Bäume auf den Streuobstwiesen der Familie auf Steinsfurter Gemarkung sind bereits mehr als 100 Jahre alt. Sogar mit der Indianerwurzel, auch Yacon genannt, kann Henn dienen, allerdings nicht aus dem Eigenanbau. Die Knolle stammt aus dem Hochland der Anden und galt bei den Inka als Heilpflanze. Sie helfe bei Bluthochdruck und Diabetes, davon ist Henn überzeugt, und sie liebäugelt damit, auch das im eigenen Garten anzubauen: "Wir wollen uns da mal informieren."

Geboren wurde Henn in München, der Vater war Sinsheimer, die Mutter Steinsfurterin, 1963 zog die Familie nach Weiler. Bereits als Sechsjährige sammelte sie bei den umliegenden Bauern Eier ein. Ihre Eltern schärften ihr ein, wie viele Pfennige sie für die jeweilige Anzahl Eier hinlegen musste. Diese Eier wurden dann weiterverkauft, an Hotels und Gastwirtschaften. Damit war der berufliche Weg von Henn als Marktfrau bereits geebnet. Dabei lernte sie aber erst einmal "was Ordentliches", Sekretärin. Ihr Herz aber schlug immer schon für den Handel, für die Frische aus dem Garten, fürs Selbstgemachte, den Wochenmarkt. Auch, als sich das Verhalten der Kunden im Laufe der Jahrzehnte wandelte und Supermärkte dem Markt immer mehr Konkurrenz machten.

Was sich in all den Jahren geändert hat? "Die Bevorratung: Die fällt komplett weg", hat Henn beobachtet. Früher wurde eingekocht, eingeweckt, sterilisiert und eingekellert: "Aber heute haben ja die meisten Kunden gar keinen Keller mehr." Henn steht für regionale Produkte und Ehrlichkeit auf dem Teller: "Frischer geht’s doch gar nicht." Und sie steht dafür, tatsächlich noch selbst am Herd: "Wenn ich sehe, was die Leute im Supermarkt kaufen, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf." Grießbrei etwa, schön verpackt. "Das kann man doch ganz schnell selbst kochen."

Tochter Ilona Henn wird weiterhin auf dem Wochenmarkt stehen, jetzt ohne die Mutter und ohne die ganz große Palette an Obst und Gemüse. Denn für die 56-Jährige geht’s seit jeher ans Eingemachte. Während sich die Mutter um die Frischware kümmerte, weckt die Tochter diese in hübsche Gläser ein, kocht Marmelade, rührt Pesto, setzt Essige an oder Liköre. Diese hausgemachten Spezialitäten will sie weiterhin auf dem Wochenmarkt verkaufen. Und auch die Eigengewächse, wie Mischsalat und Gemüsepfanne. "Aber das ganz große Programm, das fällt weg."

Zum Großmarkt geht es ebenfalls weiterhin jeden Mittwoch und Samstag, denn auch den Liefer- und Abholservice soll es weiterhin geben. Dafür sind vor allem Senioren dankbar. "Das hat sich auch im Frühjahr, als der erste Lockdown war, sehr bewährt", erinnert sich Henn, die mithilft, Obst und Gemüse zu liefern. Wie einst die Großmutter. Nur ohne Kutsche.

Die Ernte dieses Jahres ist mit den letzten Feigen eingebracht. Obwohl, jetzt kommt ja noch der Topinambur. Doch Hannelore Henn denkt bereits an 2021, teilt ein Jahr nicht in Monate, sondern in Früchte ein: "Das fängt dann an mit dem Spargel und den Erdbeeren."