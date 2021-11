Sinsheim. (cba) "Regeln darf man nicht vergessen", trällerte das Schneewittchen in der Dr. Sieber-Halle. Viele Regeln hatte auch die überschaubare Anzahl Zuschauer zu erfüllen: Ausschließlich gegen das Corona-Virus geimpfte oder davon genesene Personen hatten Zutritt und mussten zusätzlich einen Nachweis eines negativen Tests in der Tasche haben. Und neben der altbekannten Frage, wer denn "die Schönste" sei, stellte sich auch eine zweite – und dritte: Lohnt sich das alles noch? Und: Ergibt es Sinn?

Rund 190 Gäste waren da, als die altbekannte Geschichte um den vergifteten Apfel, den Zauberspiegel und die lustigen Zwerge ihren Lauf nahm. Reingedurft hätten nach aktueller Corona-Verordnung "genau 522" Personen, gut die Hälfte der ansonsten in der Halle zugelassenen Gäste, wie das städtische Amt für Gebäudemanagement bestätigt. Und Alice Hinzmann vom Theater Liberi, dem Veranstalter des Märchenklassikers, gesteht: "Es ist schon sehr viel, was man vorzeigen muss." Sie spricht von einem "sehr ausgedünnten" Publikum und einer allgemeinen Anspannung, die sie hier feststelle.

"Hochsicherheitstrakt" – diesen Vergleich zieht eine Besucherin am Eingang. Das Einchecken per App oder Datenblatt, mit Impf- oder Genesenen-Ausweis sowie tagesaktuellem Testergebnis – inklusive Personalausweis – das dauerte. Kinder blieben geduldig. Die leichte Anspannung war jedoch spürbar: Lag’s am wenig entspannten Zugangsprozess, an der Stimmung im Land, am lauernden Virus – oder der bösen Stiefmutter?

Viel Platz war jedenfalls, um den Abstand zum Nachbarn möglichst groß zu halten. Und es gab neben schwungvoller Musik auch witzig-freche Songtexte, die auf merkwürdige Weise irgendwie zur Situation passen wollten – oder auch nicht: "Ihr hört auf die Chefin, nicht auf den Verstand", raunt die Großmutter, "jetzt seid mal nicht böse, denn das ist riskant." Und Schneewittchen: "Da oben, da fehlt was, was sagt denn euer Bauch? Ihr seid echt so dösig, ja, du doch auch."

Jedenfalls lachten Eltern und Großeltern gemeinsam, manche Kinder auch. Ein Paar war aus Mannheim angereist, weil es in der Quadratestadt an diesem Wochenende kaum Veranstaltung dieser Art gegeben habe: "Alle hier sind geimpft oder genesen", hätten zusätzlich einen negativen Test vorgelegt, sagten sie und fühlten sich sicher: "Was will man mehr?", meinte die Frau. Bedenken hatte auch die Familie aus Sinsheim nicht, es sei in der Halle "so sicher, wie es momentan eben möglich ist". Aber auch ablehnende Gesten waren häufig, viele Besucher wollten sich lieber überhaupt nicht äußern. Es zuzulassen, in eine wundersame Märchenwelt entführt zu werden, zählte ja schließlich auch.

Wie die Geschichte endet, ist bekannt. Wie ein Staffelstab wird das Märchen von Generation zu Generation weitergegeben, immer noch beißt Schneewittchen in den vergifteten Apfel. Dass die Version des Theaters Liberi so leichtfüßig daherkam, lag am Musikmix aus Soul, Pop, Swing und Punk. Inhaltlich hieß es im Zwerge-Song: "Das Leben ist kein Lehrfach, sei nicht neunmalklug; Grübeln hilft nicht weiter, leg den Hebel um; ist manchmal echt gescheiter, denk nicht drumherum."

Ins Grübeln kämen allerdings immer mehr Veranstalter, heißt es beim Amt für Gebäudemanagement. Das Verhältnis zwischen Absagen und dem Festhalten an geplanten Veranstaltungen liege für die Dr. Sieber-Halle inzwischen "etwa bei 50 zu 50 Prozent". Die Hälfte der Veranstalter wolle "Termine lieber verschieben"; in den meisten Fällen würden "Ersatztermine umgehend ausgemacht".