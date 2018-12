Sinsheim. (jubu/pol/rl) Drei Verletzte forderte ein Unfall am Sonntagabend in der Sinsheimer Innenstadt. Ein 18-jähriger Audi-A3-Fahrer war laut Polizeibericht gegen 20.45 Uhr auf der Hauptstraße (Bundesstraße B39) in westlicher Richtung unterwegs. Als er nach links in die Friedrichstraße einbiegen wollte, übersah er einen auf der Hauptstraße entgegenkommenden Audi A5. In Höhe der Sparkasse kam es zum Frontalzusammenstoß.

Bei dem Unfall wurden der 18-Jährige Audi-A3-Fahrer, seine 17-jährige Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie stationär im Sinsheimer Krankenhaus aufgenommen wurden. Der 34-jährige Audi-A5-Fahrer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Lebensgefahr besteht bei keinem der Beteiligten. Die beiden Audis waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand 25.000 Euro Sachschaden.

Update: 9.20 Uhr, Montag, 24. Dezember 2018