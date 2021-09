Von Alexander Becker

Sinsheim-Eschelbach. Seit kurzem gibt es insgesamt drei sogenannte Waldsofas, von denen aus man den Teilort überblicken kann. Dies hatte Ortsvorsteher Wolfgang Maier zum Anlass genommen, um am Sonntag zu einer Ortswanderung einzuladen. Pünktlich um 10 Uhr hatten sich Dutzende Einheimische auf dem Rathausplatz eingefunden: "Herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung unseres Jubiläumsjahres", betonte Maier dort bei der Begrüßung die traurige Tatsache, dass aufgrund der Corona-Pandemie außer dem offiziellen Startschuss Anfang Januar alle bis dato geplanten Aktionen rund um den 950. Geburtstag Eschelbachs hatten abgesagt werden müssen.

So ging es im Anschluss Corona-konform zunächst in Richtung Sonnenberg, dann durch den Wald den Sinsheimer Weg entlang zum Kaisersberg, bevor der Ortsrundgang schließlich am Goishag beschlossen wurde.

Bis dahin sollte es aber noch gut drei Stunden dauern, zwischen denen aber zwei Stationen lagen. "Dankeschön an das Organisationsteam von der Feuerwehr. Die haben nämlich das Ganze hier aufgebaut", erklärte der Ortsvorsteher an der ersten Rast. Dort wurden neben Brezeln auch kühle Getränke an die Wanderer ausgegeben. Weiterhin informierte Maier dort über Details der jüngeren Ortsgeschichte, beispielsweise den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens infolge der verheerenden Überschwemmungen im Jahr 1969. "Wir sind dankbar, dass wir die ganzen vielen Jahre das nicht mehr gebraucht haben. Nichtsdestotrotz wird es dieses Jahr noch für viele tausend Euro saniert", berichtete Maier.

Am Kaisersberg, dort wurde ein drehbares Waldsofa installiert, wies das Dorfoberhaupt auf die hervorragende Rundumsicht hin: "Genießt die tolle Aussicht! Wenn man auf der Bank sitzt, kann man nämlich den Königsstuhl und den Katzenbuckel sehen", riet Maier den Wanderern, die sich dort für die letzte Etappe des Dorfrundgangs stärkten. Die schwierigsten Passagen waren jedoch schon geschafft, da es von nun an nur noch bergab ging.

Am Zielort, dem dritten Waldsofa am Goishag, angekommen, freute sich der Ortsvorsteher darüber, dass auf dem Weg dorthin niemand verloren gegangen war oder sich verletzt hatte. Maier wies weiter darauf hin, dass Eschelbach nach wie vor über einen eigenen Brunnen verfügt und durchaus Wasser in das örtliche Netz einspeisen könnte. Außerdem stammt das Wasser an der Entnahmestelle unterhalb der Mehrzweckhalle von dort. Weitaus beliebter waren allerdings die kühlen Getränke, die von der Freiwilligen Feuerwehr dort gegen eine Spende ausgegeben wurden. Zusätzlich grillten die Floriansjünger Bratwürste, die ebenfalls reißenden Absatz fanden. Davon ließ sich auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht anlocken, der extra aus Mauer angeradelt kam. Das Stadtoberhaupt plauderte dann noch ein bisschen mit den Einheimischen und freute sich schon auf weitere Veranstaltungen im Rahmen des 950-jährigen Bestehens von Eschelbach.