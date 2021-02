Sinsheim. (pol/jubu) Am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr wurde versucht in den Kiosk am Bahnhof in der Friedrichstraße einzubrechen. Dabei wurde die Alarmanlage ausgelöst, worauf der oder die Täter die Flucht ergriffen. Eine aufmerksame Zeugin hatte der Polizei mitgeteilt, dass beim Kiosk die rote Rundumleuchte in Betrieb sein soll. Vor Ort konnte ein offenstehendes Fenster festgestellt werden, nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Das Technische Hilfswerk Sinsheim sorgte im Nachgang für eine Notverschalung am Fenster. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 beim Polizeirevier Sinsheim zu melden.