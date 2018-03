Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Holzdiebstahl kommt in ländlichen Gegenden zur Winterzeit immer mal wieder vor. Doch was jetzt im Dührener Wald geschah, ist spektakulär und wurde offenbar generalstabsmäßig geplant und durchgeführt: Im tiefen Forst sind stattliche neun Festmeter Polterholz verschwunden. Eine Menge, die etwa einer halben Lkw-Ladung entspricht. Die Polizei ermittelt.

Der Fuchslochrainweg - dort passiert der Diebstahl - windet sich vom Gebiet des Dührener Sees kommend in Serpentinen und weiten Schleifen bergauf und mündet in eine Wegkreuzung, die nach Sinsheim, Waldangelloch, Hilsbach und Weiler führt. Auch eine Anfahrt aus Angelbachtaler Richtung "wäre denkbar", hieß es gestern beim Angelbachtaler Polizeiposten, der in der Sache ermittelt. Die Spekulationen und teils wilden Gerüchte in der Ortschaft, dass der oder die Holzdiebe aus dem Nachbarort stammten, relativierten sich somit, schilderte einer der Beamten auf RNZ-Nachfrage.

Fest steht: Wer auch immer an der versteckten, etwa einen Kilometer tief im Wald liegenden Stelle aktiv war, war vom Fach und hatte Ortskenntnis. "Das waren ganze Baumstämme", heißt es beim Polizeirevier. Folglich müsse eine größere Verladeaktion stattgefunden haben, vermutlich war ein Traktor im Einsatz, möglicherweise mit einem Greifwerkzeug ausgestattet, außerdem eine oder mehrere Motorsägen. Spuren von Traktorreifen wurden am Tatort gefunden, außerdem Sägespäne. Wie verwertbar diese sind, ist momentan noch offen.

Unklar ist, wann genau die Tat stattgefunden hat. Dies erschwert laut Polizei die Ermittlungen: Der aus Dühren stammende Besitzer des Holzes habe den Polter am 15. Januar zum letzten Mal besucht, am 13. Februar sei der Diebstahl dann bemerkt und aufgenommen worden. Einiges deutet wohl darauf hin, dass der Vorfall schon länger zurück liegt, etwa der Verwitterungsgrad bestimmter Spuren, schildert die Polizei. Man sei auf Zeugenhinweise angewiesen.

Wie eine solche Tat abgelaufen sein könnte, kann Forstinspektor Philipp Schweigler veranschaulichen. Der Chef der Förster im hiesigen Bezirk war an dem Tag, als der Diebstahl untersucht wurde, "zufällig vor Ort" und traf hierbei auch auf Polizeibeamte. Schweigler beschreibt die bei Polterholz üblichen Maße als "fünf bis zehn Meter lange Stangen in Durchmessern zwischen 20 und 50 Zentimetern". Wie viel Zeit es für einen Diebstahl dieser Größenordnung brauche, sei entscheidend vom technischen und personellen Aufwand abhängig: Die bei privaten Brennholz-Selbstwerbern üblichen kleineren Anhänger fassten einen bis zwei Festmeter Holz. Mit einem solchen ausgestattet, hätte der Abtransport von neun Festmetern Holz eine beträchtliche Anzahl von Fahrten in Anspruch genommen - und damit das Risiko, ertappt zu werden, erheblich gesteigert. Im gewerblichen Holzhandel würden jedoch Hänger eingesetzt, die die entwendete Menge mit einem Mal aufnehmen könnten.

Beim Sägevorgang verhalte es sich ähnlich. Sicher sei nur, dass es am Fuchslochrainweg "mehrere Stunden lang gedauert" habe; Kriterien seien "die Dicke des Holzes, die Art der Säge und der Personalaufwand". Auch hier deute einiges darauf hin, dass es sich bei den Holzdieben um Profis handelt. Nicht ganz unberechtigt dürfte auch die Vermutung sein, dass der oder die Täter wussten, dass der Polder für längere Zeit unbeaufsichtigt im Fuchslochrainweg liegt.

Die Tat fällt in die stille Zeit im Wald, zudem in die der Fastnacht und der Faschingsferien. Holzarbeiten sind in dieser Zeit im Kraichgau jedoch üblich. Verladeaktionen und Männer mit Sägen würden vorbeikommenden Spaziergängern in vielen Fällen kaum auffallen, schildern Forstinspektor und Polizei. Man gehe davon aus, dass sich der Vorfall zur Tageszeit abgespielt hat.

Der Wert des entwendeten Holzes liegt bei etwa 600 Euro; zu Kaminholz aufbereitet ist er deutlich höher. Die Menge reicht aus, um einen durchschnittlichen Kachelofen etwa anderthalb bis zwei Winter lang zu befüllen. Markant ist die Stelle, an der das Polterholz lag: "Von Dühren kommend in einer Linkskurve vor einem Anstieg, die Stämme waren rechts abgelegt", sagt die Polizei. Dringend suche man nach Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/6900 entgegen.