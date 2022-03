Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Erst einer, dann zwei, dann drei? Keine drei Jahre ist es her, da konnte sich Dühren noch rühmen als Stadtteil mit natur- und autobahnnaher Top-Ausstattung: zwei Metzger, zwei Bäcker, alle mit kleinem Lebensmittelsortiment; eine Arzt- und eine Tierarztpraxis. Und eine gut ausgestattete Gärtnerei. Doch nach dem Aus zuerst der Steidel-Metzgerei, dann der angeschlossenen Ratsstube, dann der Arztpraxis, droht Dühren mehr und mehr zum Schlafdorf zu werden. Einigermaßen in Gefahr ist nun auch die Dorfinstitution Gärtnerei Sitzler: Die läuft zwar gut – Problem ist aber Personalmangel.

Echte Sorgen machen sich viele im Dorf, weil inzwischen auch Rudi Sitzler sagt, dass es "wenn es dumm läuft, bald keinen Gärtner mehr gibt" in dem 2400-Seelen-Ort. Zusammen mit seiner Familie betreibt Sitzler die Gärtnerei in der Ortsdurchfahrt an der Bundesstraße. Und auch Ortsvorsteher Alexander Speer sorgt sich, dass das Thema "akut ist". Zwei bewährte Mitarbeiterinnen Sitzlers wollten sich beruflich verändern, schildert Rudis Sohn Philipp Sitzler. Händeringend suche man jetzt "eine oder besser zwei Floristinnen" in Vollzeit.

Doch das sei schwierig, man sei außerdem "nicht die einzige Gärtnerei in Sinsheim mit dem Problem". Anzeigen in Job-Portalen und der Zeitung hätten bislang "genau null" Anfragen erbracht und auch über die Arbeitsagentur kam man bislang nicht so richtig voran. In der Vergangenheit habe es manches Auf und Ab mit Bewerbern gegeben: "Gute Leute" hätten sich anderen Berufsfeldern zugewandt, weniger gute sich an der Kasse bedient; manche kamen zum Probearbeiten, verabschiedeten sich "bis morgen" und wurden nicht mehr gesehen. Bis schließlich alles passte – aber nichts ist von Dauer.

Und so gilt es momentan, Löcher mithilfe der Familie zu stopfen, schildert Sitzler, was nicht einfach sei: Philipps und Rudis Tage beginnen häufig um 2, 3 oder 5 Uhr in der Frühe, wenn es auf den Großmarkt und dann auf die Wochenmärkte geht, insgesamt fünf in der Region. Rudis Schwester Elfriede und seine Frau Conny packen dann mit an, Philipps Frau Sandra ebenso. Aber die ältere Generation spüre inzwischen den förmlichen Knochenjob, das tägliche Kistenschleppen, Heben, Bücken, Auf-, und Abbauen über die Jahrzehnte, und möchte "mit Anfang 60 eigentlich etwas kürzer treten". Andererseits seien da aber auch die Lust auf den Beruf und aufs Marktleben, mit dem Gefühl, gebraucht zu werden: Sonntagvormittags – da steht mit Rudi ein Unikat im Laden, Philipp nennt es "dem Vater seine Sprechstund’". Es kommen Kunden manchmal "aus dem Bruchsaler und Mosbacher Raum" ins schnell erreichbare Geschäft an der Bundesstraße. Die sonntägliche Gemüseeinkaufsmöglichkeit, "gibt’s nicht mehr allzu oft", sagt Philipp. "Im Internet spricht sich das rum." Und auch den Marktkunden fühle man sich verpflichtet: "Die kommen aus dem Krankenhaus zurück und sagen uns, wie sehr sie uns vermisst haben." Dies alles macht ein Kürzertreten schwer bis unmöglich. Und da ist auch die schiere Notwendigkeit – mit der Verantwortung für "zehn Leute auf dem Lohnzettel".

Dass inzwischen auch noch pflegebedürftige Verwandte ins Haus geholt werden mussten, binde weitere Kräfte. Und so kommt es vor, dass der Nachwuchs von Sandra und Philipp, die Kleinkinder Ella und Emil, mit auf dem Markt oder im Laden sind und rosig in den Gemüsekisten hocken. Klein Emil ist, wie Philipp herausgefunden hat, in Dühren nicht nur der jüngste, sondern auch "der letzte Sitzler". Auch die Vorfahren waren Handwerker und Kaufleute, Schuhmacher oder Sattler.

Vieles musste in jüngster Zeit also spitz auf Knopf genäht werden in der Gärtnerei Sitzler. Und wenn die beiden langjährigen Mitarbeiterinnen – ebenfalls Gesichter, an die man sich gewöhnt hat – bald gehen sollten und sich nicht schnell Ersatz finden würde, dann könnte die Versorgungssituation im Ort bald dramatisch kippen, sorgt sich auch Ortsvorsteher Speer. Schon jetzt haben Sitzlers die Öffnungszeiten angepasst; findet sich keine Verstärkung, müsse man sich wohl oder übel vom Blumensortiment trennen. Mit dem unguten Gefühl, dass es in Dühren Beispiele gibt, bei denen die Aufgabe eines Teils vom Sortiment den Anfang vom Ende bedeutete. Etwa bei der Ratsstube.

Doch was tun? Einen Aufruf starten? Lässt sich wirklich niemand rekrutieren, im Dorf oder über Beziehungen? Notfalls jemand Un- oder Eingelerntes? "Einen Blumenstrauß binden, ist wie ein Bild malen", sagt Philipp Sitzler, "das musst Du schon können." Die weibliche Klientel habe da auch Ansprüche. Weil der Laden auch mit Jungpflanzen und zu größeren Teilen eigenem Gemüse handelt, müssten zum Beispiel gleichzeitig Sträuße gebunden, Jungpflanzen gerichtet und Tomaten abgewogen werden. "Nicht jedem liegt das", fährt Sitzler fort, "und da gibt’s nichts schönzureden, das kann auch mal anstrengend werden." Und, wie das in familiär geführten Betrieben so ist, "knallt es auch mal", schildert Sandra. Dann würden auch mal die Türen fliegen und der Ton etwas rauer sein: "Und nachher ist auch wieder alles gut." Und auch dass Rudi seinen Leuten schon Wohnungen besorgt und mit Werkstattrechnungen geholfen hat, ist im Ort bekannt. Eins sei sicher, sagt Philipp: "Wer hinter uns steht, hinter dem stehen wir auch."

Eine Haltung, von der sich Ortsvorsteher Speer auch bei der Bevölkerung von Dühren noch ein bisschen mehr wünschen würde. Seine Erfahrung: Muss ein Geschäft, ein Restaurant, eine Metzgerei schließen, sei der Jammer "vor allem hinterher" groß.