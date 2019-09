Sinsheim. (cbe/zg) Das Gesamtprogramm der Landesheimattage 2020 wird im Januar gelüftet. Doch einige große Namen wurden nun bereits bekannt gegeben: Comedian Bülent Ceylan, die Theologin Margot Käßmann und Spitzenkoch Harald Wohlfahrt mit Weinsommelière Natalie Lumpp werden im Laufe des kommenden Jahres nach Sinsheim kommen. Der Vorverkauf startet am Samstag, 14. September.

Margot Käßmann. Foto: dpa

"Da hauen wir mal richtig einen raus", erklärt Oberbürgermeister Jörg Albrecht gegenüber der RNZ. Und mit einem der drei Genannten hat er bereits Späße gemacht: "Der sieht doch aus wie’ n Türk. Und das meine ich als Kompliment", hatte Ceylan bei seinem Besuch im Mai 2018 zu Albrecht gesagt. Der konterte, dass er "Ali" heißen würde, seitdem duzen sich beide.

Der Comedian war damals nach Sinsheim gekommen, um ein erfolgreiches Projekt der Berufsschulklasse der Max-Weber-Schule zu würdigen. Nun kommt Ceylan am Samstag, 20. Juni, im Rahmen des Mundart-Festivals mit seinem Programm "Luschtobjekt" in die Dr. Sieber-Halle. Da die Veranstaltung Teil von Bülent Ceylans Tour ist und Karten unter anderem online über www.eventim.de erhältlich sind, startet der Vorverkauf bereits an diesem Wochenende.

Harald Wohlfahrt. Foto: Archiv

Parallel startet der Vorverkauf für zwei weitere Veranstaltungen: Am Anfang des nächsten Jahres kommt Professor Dr. Margot Käßmann nach Sinsheim. Mit ihrem Vortrag "Was wirklich zählt - Christliche Werte in unserer Gesellschaft" ist sie am Donnerstag, 20. Februar, in der Dr. Sieber-Halle zu Gast.

Am Samstag, 7. März, warten Spitzenkoch Harald Wohlfahrt und Weinsommelière Natalie Lumpp in der Sportwagenausstellung des Technik-Museums mit einem Gourmet-Menü und Weinen der Region auf. Gäste dürfen sich auf einen genussvollen Abend mit dem Titel "Baden-Württemberg kulinarisch" freuen. Karten gibt es im Vorverkauf bei den üblichen Vorverkaufsstellen und im Technik-Museum.

Vorverkaufsstellen sind das Bürgerbüro der Stadtverwaltung, die Buchhandlung Doll und das Bücherland Sinsheim sowie die bei den einzelnen Veranstaltungen genannten Stellen. Fragen zu den Veranstaltungen beantwortet die Stadtverwaltung per E-Mail an kultur@sinsheim.de oder telefonisch unter 07261 / 404-166.