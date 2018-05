Von Tim Kegel

Sinsheim. Töpfe und Pfannen, teils noch mit gammeligen Essensresten, Kanister mit fragwürdigem Inhalt, schmutzige Kleidung, Autoreifen, Dachplatten aus Faserzement: Die Naturschutzgebiete rund um Sinsheim werden immer stärker zugemüllt. Etwas dagegen unternehmen will der Nabu Sinsheim und wird mit den Abfall- und Versorgungsbetrieben Rhein-Neckar (AVR) von einem schlagkräftigen Partner an unterstützt.

Zahlreiche Sammelaktionen sind geplant, schildern Manuela Fleck und Anja Wirtherle von der Nabu-Vorstandschaft. Los geht’s ab Herbst, wenn die Vegetation zurück geht und die Schonzeiten der Tiere enden. Besonders dramatisch scheint die Situation am Kirchardter Berg, einem breiten, versteckt gelegenen Streifen rund um einen früheren Steinbruch, der sich zwischen Steinsfurt und Reihen, Autobahn und der Bundesstraße nach Kirchardt erstreckt. "Ein wichtiges Sekundärbiotop", sagt Manuela Fleck; an dem Südwesthang wächst die Orchidee Helmknabenkraut, kreuchen Feuersalamander, Zauneidechsen und Schlingnattern, ducken sich Rehe, Insekten und Wildvögel. Und der Müll kann sie umbringen, Scherben können zu Schnittverletzungen, Plastik zum Ersticken führen.

In Steinsfurt munkelt man, der Kirchardter Berg habe in früheren Zeiten als eine Art inoffizielle örtliche Mülldeponie herhalten müssen. Heute kommen vor allem die Nutzer des nahen Park-and-Ride-Platzes an den Ort, nutzen ihn für Schäferstündchen "und als Toilette". Das, was den Nabu-Helfern bei ihrem Einsatz für den malerischen Flecken und seine Lebewesen ins Haus steht - appetitlich wird es jedenfalls nicht.

Die Müllkippe im Naturschutzgebiet

60 Paar Handschuhe - das Profimodell - und 60 signalrote Warnwesten hatten jetzt Nadine Hülden, kaufmännische Leiterin der AVR Energie, und Ralph Michael vom Vertrieb des AVR GewerbeService dabei: "Ein Zeichen und eine Art Grundausrüstung für die Helfer", sagten sie. Die Unterstützung fange hiermit allerdings erst an: "Wir besorgen die passenden Container und entsorgen jeglichen Müll", sagt Ralph Michael. Eine dauerhafte Zusammenarbeit sei geplant, schildert Nadine Hülden.

Dies scheint angebracht, denn auf Sinsheimer Gemarkung gibt es sechs solcher zusammenhängender Naturschutzgebiete. Die Zustände dort ähnelten denen am Kirchardter Berg, sagt Manuela Fleck, und man stehe "vor einer Aufgabe, die kaum zu bewältigen" sei: Denn mit einer einzelnen Aufräumaktion sei es in keinem der Gebiete getan. Ähnlich wie bei der städtischen Aufräumaktion "Sauberhaftes Sinsheim" brauche es wiederholte Einsätze. Beim Nabu hoffe man, neben Hilfe von Vereinsmitgliedern, auf tatkräftige Unterstützung aus der Bevölkerung. Manuela Fleck sieht hierbei die Chance, dass die Teilnehmer der Einsätze "die heimische Natur erleben" und "für sich persönlich etwas mitnehmen" könnten, etwa "wie schützenswert das alles ist." Auch hofft sie, weitere Firmen zu finden, die das Projekt mit Geld- oder Sachspenden unterstützen. Es fehle zum Beispiel noch an Greifzangen zum Müllsammeln.

Der Müll in der Natur hat binnen weniger Jahre zugenommen: "Speziell Bauschutt und alte Dächer" fielen Manuela Fleck bei Rundgängen auf. Ein Problem, das sich nicht aufs Gebiet der Kernstadt beschränkt. Erst kürzlich wurden mehrere Tonnen Eternitplatten bei Adersbach entsorgt; asbesthaltige Abfälle wurden im Weilerer Steinbruch und vor längerer Zeit in Michelfeld abgekippt. Förster im Stadtwald hatten der RNZ von einer auffälligen Häufung von Müllsünden im Wald zwischen Reihen, Weiler und Hilsbach berichtet. Ins Bild passt auch der Unbekannte, der auf der Landesstraße zwischen Weiler/Hilsbach und Buche᠆nauer Hof regelmäßig benutze Babywindeln aus dem Auto wirft.