Sinsheim. Die Feuerwehr Sinsheim wird digital, noch mobiler und kostet im kommenden Jahr 2,3 Millionen Euro. Davon entfallen allein 1,1 Millionen auf die Planung und den Rückbau des Geländes der ehemaligen Autobahnmeisterei in der Schwarzwaldstraße, auf dem künftig das neue Gerätehaus der Kernstadt stehen soll. Ansonsten liest sich der elf Seiten umfassende Mittelbedarfsplan wie ein straffes Programm. Das Papier wurde jetzt im Hauptausschuss des Gemeinderats vorgestellt.

> Weg vom Fax, rein ins Internet: Nach dem Digitalfunk kommt jetzt der digitale Drucker. Während die Alarmbefehle in den Feuerwehrhäusern bislang per Fax von der Rettungsleitstelle in Ladenburg verschickt wurden, sollen sie im Rahmen der Digitalwende auf einen mit dem Internet verbundenen Drucker geschickt werden. Dafür müssen die zwölf Abteilungs-Wehren ans Internet angeschlossen werden. Eine einfache Umstellung, die beim Netzanbieter jährlich 3000 Euro Mehrkosten verursacht.

Auf absehbare Zeit eine Notwendigkeit, denn bald werde die Leitstelle ohnehin keine Faxe mehr versenden, heißt es im Bedarfsplan. Weiterhin sollen die Gerätehäuser mit Notstromeinspeisungen versehen werden. Im Rahmen der städtischen Krisenplanung sollen die Maßnahmen im kommenden Jahr zunächst in Hoffenheim und Eschelbach begonnen werden. So kann im Fall des Ausfalls ein Strom-Aggregat die Wache versorgen – eine Nachrüstung für 6000 Euro pro Einheit.

> Von Kopf bis Fuß auf Rettung eingestellt: Seit 2019 ist man dabei, die Helme der Wehrleute zu erneuern. Die 82.000 Euro teure Maßnahme soll 2022 abgeschlossen werden. Indessen erhält die Jugendfeuerwehr neue Schuhe. Ihre bisherigen Gummistiefel entsprechen nicht mehr der Norm, weshalb 150 Paar knöchelhohe Sicherheitsschuhe für 4500 Euro beschafft werden sollen. Zeitgleich müssen alte und teilweise defekte Werkzeuge erneuert werden. Die mitunter 30 Jahre alten Geräte der Wehr, darunter Tauchpumpe, Entlüftungsgerät, Absturzsicherung und Trockenschränke müssen für insgesamt 23.000 Euro ausgetauscht werden.

> Fit fürs Feuer auf dem Feld werden die Floriansjünger mit Löschrucksack, Waldbrandwerkzeug und Gesichtsmaske. Die Klimaveränderungen machten dies nötig "und die Feuer auf Freiflächen in den Sommermonaten werden immer mehr", begründet Gesamtkommandant Michael Hess den Bedarf. Um bei Flächenbränden mobiler agieren zu können, werden alle Löschfahrzeuge mit je zwei Sets für insgesamt 11.000 Euro ausgestattet. Eine Probe-Ausrüstung konnte bereits bei einem Feldbrand in Reihen Ende Juli getestet und für gut befunden werden. Bis 2023 soll außerdem eine zehnköpfige Sondereinsatztruppe für Flächenbrände gebildet werden.

> Neuer fahrbarer Untersatz: Hoffenheim, Sinsheim und Ehrstädt bekommen jeweils ein neues Löschfahrzeug. Ein kleineres Löschfahrzeug erhält die Hasselbacher Wehr. Bei zwei Fahrzeugen laufen noch Ausschreibungen. Ende dieses Jahres ausgeliefert werden soll das Sinsheimer Fahrzeug "LF 16/12", das Hoffenheimer Fahrzeug "Lf-KatS" kommt im Sommer 2022. Derzeit wird diskutiert, ob mittelfristig ein Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehältern für größere Lösch- und Umwelteinsätze gekauft werden soll. Man sei in Gesprächen mit dem Kreisbrandmeister und dem Landratsamt. Die Möglichkeit zur Unterbringung des Gefährts biete sich frühestens mit dem neuen Feuerwehrhaus, weshalb die Antragstellung zunächst aufs Jahr 2025 terminiert wurde.

> Verschleiß und Wartung der roten Flotte schlagen gleich mehrfach zu Buche. Neue Zahnriemen, Reifenwechsel und Inspektionen bei einigen Fahrzeugen verschlingen 25.000 Euro. Erlöse von 15.000 Euro verspricht man sich aus dem Verkauf von vier alten Fahrzeugen. Man ist guter Dinge, die Einsatzwagen auf dem Gebrauchtmarkt loszuwerden.

> Gebaggert für die Zukunft wird gleich doppelt. Zwei neue Tore im Ehrstädter Wehrhaus kosten 62.000 Euro. Für das langersehnte Projekt – das neue Gerätehaus in Sinsheim – werden im Jahr 2022 Mittel von 1,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Betrag teilt sich auf 550.000 Euro für Rückbauarbeiten an dem zu bebauenden Grundstück der alten Autobahnmeisterei sowie in weitere 560.000 Euro an Planungskosten auf.

> In Dühren soll das Feuerwehrhaus umgebaut und erweitert werden. 516.000 Euro sollen die Arbeiten kosten. "Darüber muss aber noch hart diskutiert werden", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Die Stadt bekäme hierfür lediglich einen Zuschuss von 32.000 Euro. "Angesichts vieler anstehender Großprojekte und schwierigen finanziellen Verhältnissen muss die Sanierung vielleicht aufs nächste Jahr verschoben werden", verdeutlicht Albrecht die Kostensituation.