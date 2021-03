Sinsheim. (cbe) So etwas gab es noch nicht: Frauke Dederer hat ein Buch über Sinsheim aus der Sicht eines Katers geschrieben. Seit dieser Woche ist die Mischung aus Stadtführer und Roman erhältlich. Das Werk trägt den Namen "Herr Dupfinger entdeckt Sinsheim".

Ausgangspunkt der Geschichte ist der Kater, der seinem Herrchen entwischt, weil er die Welt jenseits der Wohnung erkunden möchte. Doch beim Streifzug durch Sinsheim verläuft er sich, bei der Suche nach dem Weg nach Hause sieht er große Teile der Stadt. Die 18 kurzen Kapitel spielen jeweils an einem anderen Ort, beispielsweise an der Stadtkirche, am "Wetzsteinspucker" oder im Wiesental.

Wer möchte, kann mit dem Buch durch die Stadt laufen und jedes Kapitel an dem Ort lesen, an dem sich der Kater gerade aufhält. So unternimmt der Lesende eine ausgedehnte Erkundungstour und kann noch etwas dabei lernen. Denn über jeden Ort stehen am Ende des Kapitels geschichtliche Informationen. Weil Dederer sich in diesem Punkt nicht so gut auskennt, hat sie Unterstützung von Siegfried Daubenschmidt und Gunter Bernstorf bekommen.

Dass das Werk als Stadtführer gedacht ist, merkt der Leser auch daran, dass es eine Ringbindung hat. "Ich wollte, dass man es beim Laufen in einer Hand halten kann", erklärt Dederer. Und auch sonst hat sie sich einige liebevoll gestaltete Kleinigkeiten einfallen lassen: Kater "Herr Dupfinger" streift optisch durch das Buch und ein Rätsel ist auch drin.

Die Zeichnungen stammen von ihrer Nichte, erklärt die Autorin. Doch das meiste hat die Sporttherapeutin selbst auf die Beine gestellt, obwohl sie noch nie zuvor ein Buch veröffentlicht hat. Sie wollte das Werk so gestalten, wie es ihr am besten gefällt, erklärt sie. So hat das Buch auch keine ISBN-Nummer. Doch das muss auch nicht sein, findet Dederer: "Jemand aus Hamburg kauft das nicht", betont sie.

Ein Jahr hat sie an dem Buchprojekt gearbeitet. Dass es nun fertig ist, löse in ihr eine Mischung aus Ungläubigkeit und Stolz aus. Doch sie sagt: "Ich bin zufrieden." Einige, die von dem Werk erfahren hatten, fragten bereits nach einer Fortsetzung. Ob es dazu kommt, da will die Autorin erst einmal abwarten. Denn: "Ich habe noch viele andere Ideen."

Info: "Herr Dupfinger entdeckt Sinsheim" gibt es bei der Buchhandlung Doll und bei der Bäckerei Gamlich für 14 Euro zu kaufen. Frauke Dederer verschickt auf Wunsch auch Bücher, Interessenten sollen eine E-Mail an herrdupfinger@gmail.com schreiben.