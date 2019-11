Die Sandsteinarbeiten an der Fassade des „Drei König“ sind abgeschlossen, bis Ende des Jahres soll die Sanierung dort weitesgehend abgeschlossen sein. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Von außen mag es noch nach viel Arbeit aussehen. Doch wenn Baudezernent Tobais Schutz über das „Drei König“ spricht, ist er voller Freude und Zuversicht. Der Außenbereich des bekannten Gebäudes soll noch in diesem Jahr weitgehend fertig werden. Voraussichtlich im Mai soll das Restaurant seine Türen öffnen. Wer es betreibt, steht fest. Den Namen möchte Schutz noch nicht bekannt geben, er verrät aber: Es ist jemand aus der Region, der Erfahrung hat, sich auf deutsche Küche konzentriert und sich am Charakter des „Drei König“ orientieren wird.

Eine weitere gute Nachricht in puncto „Drei König“ erreichte die Stadtverwaltung dieser Tage: Aus Landesmitteln des Denkmalschutzes wird die Innen- und Außen-Sanierung des Gebäudes mit knapp 60.000 Euro gefördert. Angesichts von Gesamtkosten von rund einer Million Euro ist der Betrag eher überschaubar. Sowohl Schutz als auch die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein und Dr. Albrecht Schütte zeigten sich jedoch erfreut über die Förderung.

Baudezernent Schutz betonte jedoch auf RNZ-Nachfrage, dass mit den knapp 60.000 Euro nicht die Maßnahme an sich, sondern denkmalbedingte Mehraufwendungen gefördert werden. Werde beispielsweise ein altes, spezielles Holzfenster aufgearbeitet, sei dies förderfähig. Sei es aber in einem solch schlechten Zustand, dass ein neues angefertigt werden muss, sei dies nicht förderfähig. Dies sei für Außenstehende oft nur schwer verständlich.

Was den Umbau selbst anbelangt, zeigt sich Schutz sehr erfreut: Bei der Sanierung im Innenraum sei man zwar rund zwei Monaten im Verzug, wirkliche negative Überraschungen habe es jedoch nicht gegeben. Vielmehr sei es erfreulich, dass es im 1. Obergeschoss möglich war, eine Wand einzureißen.

Somit ergebt sich die Möglichkeit, dass in dem nun größeren Raum eine größere Gruppe in der Gaststätte Platz finde. Grundsätzlich seien alle Firmen sehr motiviert, wenn es um die ungewöhnliche Aufgabe gehe, ein derart altes Gebäude zu sanieren. Dies spiegele sich auch im Ergebnis der Arbeiten wider.

Das Flair des Innenhofs mit Natursteinboden und Bühne ist bereits zu erkennen. Foto: Beck

Im Innenhof ist dessen künftiges Flair schon zu erkennen: Naturbruchstein in mehreren Farben wurde dort verlegt, Handwerker arbeiteten gestern an der Überdachung der Bühne. Die ersten kulturellen Veranstaltungen darauf sind schon eingeplant, wie Petra Schüle, Abteilungsleiterin Kultur bei der Stadt, verrät: Am 26. Juli 2020 singt Amy Blond dort ab 18 Uhr Lieder aus den verschiedensten Stilen. Vor allem aber interpretiert sie Stücke von Amy Winehouse.

Bereits zuvor, am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Juli, plant das Amateurtheater „Die Würfel“ dort eine Veranstaltung zum 60. Vereinsjubiläum. Die Bühne und die Veranstaltungen bezeichnet Schutz als Glanzlicht in der Kernstadt.

Außen sind die Sandsteinarbeiten mittlerweile abgeschlossen. Bis der „Drei König“ vollendet ist, bleibt aber noch einiges zu tun: Unter anderem müssen noch Teile der Fassade verputzt werden, zum Schluss folgt der Anstrich.