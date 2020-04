Sinsheim. (jou) Sie hat sich mittlerweile in die Herzen der Zuschauer bei der Castingshow "The Voice Kids" gesungen. Am vergangenen Sonntag hieß es für Cathleen Wagner dann aber Abschied nehmen. In den "Battles", bei denen drei Kinder gemeinsam ein Lied singen und einer der Juroren entscheidet, mit wem er weiterarbeiten möchte, hat es die 15-Jährige nicht geschafft, eine Runde weiterzukommen.

Am Anfang habe sie sich das sehr zu Herzen genommen, erzählt Cathleen, die erst mit zwölf Jahren begonnen hat, zu singen. Wenn sie jetzt zurückschaue, sei das aber "voll die schöne Zeit" gewesen. Das lag vor allem an den vielen freundlichen Menschen, die sich während der Wochen in Berlin um sie gekümmert haben. Und auch ihre zwei Mitstreiterinnen, Gianna und Daniella, haben dazu einen großen Teil beigetragen. Mit denen ist die Sinsheimerin nun gut befreundet. Außerdem fand sie es schön, auf der Bühne zu stehen.

Fast zwei Wochen hat sich Cathleen auf die "Battles" vorbereitet. Unterstützung bekam sie nicht nur von Gesangslehrern, sondern auch von ihrem Juror Max Giesinger. Der Sänger, Liedermacher und Musikproduzent war teilweise auch bei den Proben dabei. "Ich war immer sehr nervös", erzählt Cathleen über die Treffen mit Giesinger, "er ist so richtig berühmt."

Vor so viel Publikum hat die Schülerin, die auf das Wilhelmi-Gymnasium geht, noch nie gesungen – knapp 700 Leute hätten im Publikum gesessen. Da sei sie schon "sehr aufgeregt" gewesen. Das könne man nicht jeden Tag machen, vor so vielen Leuten zu singen. Das habe viel Spaß gemacht. Daher würde sie es jedem empfehlen, bei der Castingshow mitzumachen.

Sie selbst habe viel dazugelernt und sich verbessert. Trotzdem ist die 15-Jährige mit der rauchigen, tiefen Stimme noch immer sehr selbstkritisch und von ihrem Talent nicht ganz überzeugt. Anders als Giesinger. Der hat Cathleen in der Show "ein krasses musikalisches Talent" mit ganz eigener Stimme bescheinigt. Um sie müsse man sich keine Sorgen machen, ist er sich sicher.

Auch Cathleen möchte der Musik treu bleiben und würde "echt gerne" Sängerin werden. Dafür könne "The Voice Kids" ein Sprungbrett sein. Ob sie dann auch berühmt wird, so wie es ihre Freunde, die ziemlich stolz auf sie sind, prophezeit haben, ist Cathleen dabei egal. Darauf lege sie keinen Wert.