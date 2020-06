Von Tim Kegel

Sinsheim. Das System ist einfach und nennt sich "Bürger helfen der Verwaltung". Fragebögen im Mitteilungsblatt sollen dabei helfen, Schlaglöcher und schiefe Kiefern, sinnlose Schilder und ruppige Raser zu finden und zu vermeiden. Seit kurzer Zeit hat die Stadtverwaltung die bewährten Bögen um einen Passus ergänzt: Hinweisgeber müssen ihren Namen angeben. Anonyme Hinweise würden keine mehr verfolgt. Warum eigentlich nicht?

Erst im Bekanntmachungs-Blatt der vergangenen Woche wurden Leser wieder zum Handeln aufgefordert. Ein Ankreuz-Bogen und einige Zeilen Platz für persönliche Anmerkungen waren beigeheftet, abzugeben im Briefkasten am Rathaus, in jeder beliebigen Verwaltungsstelle, per Post oder online. Zehn bis 20 Rückläufer gebe es im Durchschnitt pro Aufruf, erfährt man in der Wilhelmstraße 14. Der Draht zur Verwaltung sei über den Fragebogen direkt und unkompliziert möglich, was gewollt sei, und spare effektiv Zeit: Die Kuverts mit den ausgefüllten Bögen schlagen, oft auf dem Umweg über die Verwaltungsstellen, direkt im Sekretariat des Dezernat 2 auf.

Es ist der nur durch einen gläsernen Windfang vom Chefzimmer abgetrennte Nachbarraum von Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Dort werden sie gesichtet, kurz besprochen und an die betreffenden Abteilungen und Sachbearbeiter verteilt. Auf diese Weise habe man in den vergangenen Jahren und auf kurzen Wegen viele ärgerliche Kleinigkeiten abgestellt: kurze Grün- und lange Rotphasen an Verkehrskreuzungen und -übergängen an- und abgeschaltet, Raser im Wohngebiet geblitzt, Biotope erkannt, Hecken gestutzt und Gräben geputzt, Verkehrsschilder aufgestellt, der vor kurzem installierte städtische Schwarztrupp flickte Straßen und Wege.

Inzwischen sagt Albrecht jedoch auf Nachfrage , dass man anonyme Eingaben nicht mehr "mit Priorität behandeln" werde, und er klingt ärgerlich, wenn er das sagt. Fast so, als wolle man auf anonyme Zuschriften in Zukunft überhaupt nicht mehr eingehen. Der Bürger-Fragebogen wurde jedenfalls um den entsprechenden Passus ergänzt.

"Das ist richtig", sagt Albrecht, mit dem Einschub "grundsätzlich", und beschreibt eine ganze Reihe an Sachverhalten, die aufhorchen lassen. "In jüngster Zeit", sagt er, könne man im Rathaus, aber auch im Gemeinderat "einen Trend" beobachten, den man für "bedenklich" hält und deren Ursache man auch in der Anonymität des Internets, der Kommentarspalten und Sozialen Netzwerke vermutet, wo es oft Usus sei "nicht mit Klarnamen Dinge zu posten": Anonyme Zuschriften und Hinweise hätten auch übers Mitteilungsblatt "stark zugenommen", in einer Palette, die vom Hinweis über die Nachbarschaft bis zum rechtlichen Verstoß reiche.

Es werde "immer mal wieder" gerne angeschwärzt, so der Eindruck. Die Rückläufer aus dem Ortsblatt enthielten darüber hinaus "Anmerkungen, weshalb wir dieses oder jenes Thema nicht schon lange auf der Agenda haben oder Projekte nicht anders angehen", sagt Albrecht. Ein ähnliches Phänomen seien anonyme Hinweisgeber, die vorgeben, das Interesse einer Gruppe zu vertreten. Nicht alle Hinweise erreichten das Rathaus auf dem Verwaltungs-Vordruck, auch handgeschriebene Zettel und Anrufe mit unterdrückter Nummer hätten zugenommen.

"Unbefriedigend aus mehreren Gründen" sei dies, sagt Albrecht: Nicht jeder anonym gemeldete Fall sei so einfach gelagert, zu beheben oder zu erläutern wie es ein Gehwegs-Schaden, eine Schuttablagerung oder ein kaputtes Schaukelpferd beim Spielplatz sind. Oft seien die Hinweise "diffus", fürs Personal "mitunter schwierig rückverfolgbar und zu verorten", seien zeitaufwendig und würden "viele Kapazitäten binden". Gerade bei gravierend wirkenden Sachverhalten sei es "ärgerlich", wenn man nicht weitere Details nachfragen oder keine Rückmeldung geben könne.

Einige der gemeldeten Mängel, Schäden und Sachverhalte hätten zudem "andere Hintergründe als vom Informant angenommen", ohne Kontaktdaten habe man dann "keine Chance, Missverständnisse auszuräumen". Hierdurch seien "schon manche Mythen entstanden", sagt Albrecht. Und wurde anonymen Hinweisen in vergangenen Jahren nachgegangen, dann habe man oft genug festgestellen müssen, "dass es noch eine andere Seite der Medaille gegeben" hätte, vom Nachbarschaft-Zwist bis hin zum Manipulationsversuch öffentlicher Entscheidungen.

Die "Bürger helfen der Verwaltung"-Rubrik solle nicht dazu dienen, "schmutzige Wäsche zu waschen". Zudem sei das Personal angewiesen "immer Rückmeldung zu geben" und Gemeldetes gründlich zu bearbeiten. Hierzu bedürfe es "eines gesunden Grundvertrauens" in die Verwaltung: "Es verwundert doch, wenn dieses nicht aufgebracht wird", sagt der OB, zumal man dazu verpflichtet sei, "sensible Informationen auch vertraulich zu behandeln". Außerdem werde auf dem Fragebogen immer auf die Grundverordnung des Datenschutzes hingewiesen.