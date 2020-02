Sinsheim. (jubu/mare) In Brand geraten ist ein Fahrzeug am Freitagabend in der Nähe der Pre-Zero-Arena. Wie ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort mitteilte, hatte der Fahrer eines Toyota GT hatte gegen 17.40 Uhr die Dietmar-Hopp-Straße in Richtung Autobahn A6-Auffahrt befahren. Kurz nach dem Stadion begann sein Wagen aus bislang unbekannter Ursache zu qualmen und schließlich im Motorraum zu brennen.

Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim, welche mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften schnell vor Ort kam, konnte den Brand rasch löschen. Der Fahrer blieb zwar äußerlich unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst wegen des Verdachts auf eingeatmete Rauchgase untersucht.

Am Toyota entstand Totalschaden. Während der Löscharbeiten war die Dietmar-Hopp-Straße in beiden Richtungen gesperrt.

Update: Freitag, 21. Februar 2020, 18.44 Uhr