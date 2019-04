Hier rollen ab Samstagabend allenfalls die Baumaschinen: Von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, ist die A 6 zwischen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd in beiden Richtungen gesperrt. Es wird empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Es ist die vorerst letzte Sperrung der Autobahn A6, dafür die erste an einem TSG-Heimspielwochenende, wie Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer betont: Vom heutigen Samstag, 20 Uhr, bis zum morgigen Sonntag, 8 Uhr, ist die A 6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd voll gesperrt.

Dies ist laut der Autobahnbetreibergesellschaft ViA6West nötig, um Fertigteilträger für die Brücke am Burgweg einzuheben. Laut Schleifer sollte ursprünglich auch die Brücke am Quellbergweg an diesem Wochenende eingehoben werden.

Vor dem Hintergrund der Fundamentarbeiten an der offenbar nicht standsicheren Lärmschutzwand in diesem Bereich müsse dies zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Denn während der Bundesgartenschau in Heilbronn finden keine Arbeiten an der Fahrbahn statt.

Da das Spiel der TSG Hoffenheim gegen Hertha Berlin erst am Sonntag um 13.30 Uhr angepfiffen wird, sollte dies die Anreise der Fans nicht beeinträchtigen, erklärt Schleifer.