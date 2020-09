Rund 50 000 Euro fließen in die Umgestaltung des Spielplatzes zwischen Schubertstraße und Blücherstraße. Die Kommune hofft auf Spenden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach. (fsd) "Spielplatz gesperrt wegen Umbauarbeiten" prangt in schwarzen Buchstaben auf orangenem Untergrund. Zusätzlich versperren rot-weiße Warnbaken den Zugang zum Gelände. Kürzlich hat die umfangreiche Sanierung des Spielplatzes zwischen Schubertstraße und Blücherstraße in Siegelsbach begonnen.

Inzwischen wurden die alten Spielgeräte abgebaut und bereits das ausgediente Fundament ausgehoben. An manchen Stellen zeugen Eisenpfähle schon von Absteckungen für die künftigen Attraktionen, die auf die Kinder auf der rundumsanierten Anlage warten. "In ein bis zwei Wochen sollen die Geräte kommen", erklärt Bürgermeister Tobias Haucap bei einem Vor-Ort-Termin. Er geht davon aus, dass die Anlage bis Ende Oktober fertig ist. Das hieße aber nicht, dass der Spielplatz dann auch direkt für den Nachwuchs freigegeben wird. Man müsse zunächst abwarten, bis der Beton ausgehärtet ist, und neuer Rasen müsse auch noch eingesät werden. "Die Fläche wird noch ein bisschen stehen müssen."

Zudem werden noch ein Nadelbaum und eine Linde gefällt und neue Bäume eingepflanzt. Unklar ist momentan noch, an welchen Stellen die Sitzbänke installiert werden sollen. Haucap könne sich auf dem neuen Spielplatz zusätzlich noch ein sogenanntes Hügelsofa vorstellen auf dem sich die Begleiter der spielenden Kinder ausruhen können.

Insgesamt investiert die Kommune 40.000 Euro im Rahmen der Neugestaltung in die Spielgeräte, die sich die Kinder vorab mittels einer Spielplatzumfrage aussuchen durften. So wünschte sich der Nachwuchs unter anderem ein Bodentrampolin, ein Karussell, Wipptiere und einen Kletterturm samt Rutsche. Eine Wippe, die sich noch in einem guten Zustand befindet, wird erhalten. Die neuen Geräte bestehen allesamt aus Robinienholz und sind damit naturnah.

Mit weiteren Ausgaben von rund 10.000 Euro rechnet Haucap im Bezug auf Bauhofleistungen, dem Beton, der Bepflanzung sowie den Holzhackschnitzeln als Fallschutz. Im U3-Bereich besteht dieser aus Sand, da kein Sandkasten vorgesehen ist und den Jüngsten somit dennoch die Möglichkeit geboten werden kann, mit Sand zu spielen. Dass die Kommune die 50.000 Euro am Ende aber alleine tragen muss, ist fraglich. Denn laut Haucap hätten mehrere Gewerbetreibende bereits signalisiert das Projekt mit jeweils einer vierstelligen Summe zu unterstützen.