Schwaigern. (jubu) Zwei Menschen wurden bei einem schweren Unfall am Montagnachmittag zwischen Stetten und Schwaigern schwer verletzt. Es ist nicht das erste Mal, dass es an dieser Stelle einen schweren Unfall gab. Von einem Unfallschwerpunkt spricht ein Polizist vor Ort.

Gegen 15 Uhr wurden Rettungskräfte zur Kreisstraße K2160 zwischen Stetten am Heuchelberg und Schwaigern alarmiert. Wie die Polizei mitteilte, war ein 18-jähriger Fiat-Fahrer in Richtung Schwaigern gefahren. In der berüchtigten Rechtskurve - kurz nach den Lachenhöfen - war er auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Audi eines 71-Jährigen zusammengestoßen.

Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge in Äcker links und rechts der Strecke geschleudert.

Sowohl der 18-jährige Fahranfänger, als auch der Audi-Lenker wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme war die Straße bis gegen 17 Uhr voll gesperrt - der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

An beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden, sie mussten von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle verbracht werden.

Die Kreisstraße K2160 rund um die unfallträchtige Kurve hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Am 4. April dieses Jahres war hier ein Fahranfänger aus der Kurve geflogen. Der Wagen des jungen Mannes hatte sich mehrfach überschlagen und war ebenfalls im Acker gelandet. Die vier Insassen im Alter zwischen 11 und 19 Jahren wurden schwer verletzt.