Von Friedemann Orths

Angelbachtal. "Ich kann zu jeder Laterne eine Geschichte erzählen", sagt Michael Wolf und lacht. Damit spielt der Veranstalter des "Mittelalterlichen Spektakulums" darauf an, dass auch mal eine Lampe beim Aufbau des Ritterfestes im Schlosspark demoliert wird. In jedem der 26 Jahre war Wolf dabei, hat insgesamt fast 300 Ritterfeste veranstaltet. Gemeinsam mit seiner Frau Sabine und den beiden Töchtern sorgt er für einen möglichst reibungslosen Ablauf.

Und er ärgert sich über manche Anwohner, die sich durch die zweitägige Veranstaltung gestört fühlen, weil sie dann im Park nicht Gassi gehen könnten und weil Lärm ist - und das Wolf dann vorhalten. Beim Aufbau der Zelte sei er von einem Standbetreiber als "Nazi" beschimpft worden, weil er darum bat, die hinteren Parkplätze zu nutzen.

Dann spricht er von den Kosten: Die Vorleistung mit Werbung und Freikarten koste "richtig, richtig Geld". Die Gemeinde erhält zehn Prozent der Tageskasseneinnahmen. Und dennoch: "So lange es mich gibt, bin ich dabei." Das wird auf jeden Fall noch im nächsten Jahr sein; derzeit befinde man sich in Vertragsverhandlungen mit der Gemeinde, dass das Spektakulum weitere fünf Jahre in Angelbachtal stattfinden kann. Wolf betont zudem, dass er versuche, so viel wie möglich regional einzukaufen. Die Plakate lässt er in einer Angelbachtaler Druckerei produzieren, Heu und Stroh liefern zwei Bauernhöfe aus der Region.

Während des Ritterturniers wird der Rasen am meisten in Mitleidenschaft gezogen (l.). Am Tag nach dem Spektakulum muss aber nur ein kleiner Teil der Grünfläche neu eingesät werden. Fotos: Stoppel/Orths

Kritik an den relativ wenigen Tischen und Bänken begründet Wolf damit, dass er hier Kultur anbiete: Die Besucher sollen durch den Park schlendern, sich die Attraktionen anschauen und vor allem auch anfassen: "Hands on." Ein Programm wolle er eigentlich gar nicht anbieten, aber die Leute würden erwarten, dass es Vorführungen auf diversen Bühnen gebe. Und er weiß selbst: "Drei Euro für einen Becher Fanta sind für manche zu viel." Man müsse sich das eben leisten wollen, so wie man sich ein Auto leiste.

Bürgermeister Frank Werner, der den ersten Fassanstich in der Geschichte des Spektakulums übernommen hatte (Wolf: "Ihr könnt nur so lange saufen, bis das Fass leer ist."), betont die "gute Zusammenarbeit mit der Familie Wolf". In den elf Jahren, die er das Ritterfest begleite, habe er kaum Probleme erlebt. Dass es kleinere Reibereien gibt, wissen Veranstalter und Bürgermeister beide. Vor einigen Jahren habe Wolf mit einem Vorgänger Werners dann auch mal eine Flasche Wein auf den Treppen vor dem Rathaus getrunken - und so die Reibereien beseitigt. Und der Veranstalter betont: "Sag’ mir eine Kerwe, die es seit 26 Jahren in dieser konstanten Form gibt." Stolz ist Wolf auch darauf, dass das Spektakulum relativ wenig Müll produziere. Man komme mit einem Container aus, Getränke gibt es im Mehrweg-Tonbecher.

Der Rasen im Schlosspark wird bei Festen natürlich strapaziert. So wie am Vortag der Veranstaltung, als ein Unwetter über die 600 Ritter und Händler hereinbrach, und drohte, dem Treiben ein jähes Ende zu setzen. Das Wasser sei an manchen Stellen 50 Zentimeter hoch gestanden, sagt Wolf: "Wenn es noch eine Stunde länger geregnet hätte, stünden wir jetzt nicht hier."

Am Samstag war von den Wassermassen nichts mehr zu sehen. "Jeder hat sich verantwortlich gefühlt", sagt Wolf, sein Handy sei nicht stillgestanden. Trotzdem wird er sich nach dem Fest um den Rasen kümmern, auf den kahlen Stellen neues Geläuf sähen und düngen müssen. In diesem Jahr sei allerdings erstaunlich wenig Rasen in Mitleidenschaft gezogen worden. Wolf rechnet mit je einem halben Sack Saatgut und Dünger. Normalerweise brauche er zwei. Auch Bäume, die beschädigt werden, zahlt der Veranstalter. Frischen Kies auf den Wegen schüttet der Bauhof auf.

Auch am Montag herrscht noch emsiges Treiben im Schlosspark. Autos und Lastwagen stehen bereit, um die Stände und Zelte abzutransportieren. Wolf kann eine positive Bilanz ziehen. Besucher seien so viele wie im letzten Jahr gekommen. Normalerweise seien die meisten Beschicker schon auf der Heimreise, wegen des Regens am Sonntagabend hätten sich viele aber dazu entschlossen, ihre Zelte erst noch trocknen zu lassen, erklärt er.

Insgesamt werde "alles einfacher". sagt Wolf. Nach 26 Jahren hat sich eben Routine eingestellt. Als er am Sonntagabend die rund 500 Eisenstäbe und 15 Kilometer Absperrband, die er zum Abstecken der Parkflächen nutzt, eingesammelt habe, habe ihm eine Frau Wasser gebracht. Neben der vereinzelten Ablehnung spürt er auch eine "große Akzeptanz". Am Mittwoch oder Donnerstag kommt dann ein Mitarbeiter der Gemeinde und nimmt den Park ab. Da wird er auch wieder eine beschädigte Laterne finden - die der Verursacher zahlt.

Dann wird noch ein Gespräch mit dem Bürgermeister geführt, bei dem man unter anderem über die Parkmöglichkeiten diskutieren will. Der neue Parkplatz im Weinberg werde nicht angenommen - eventuell soll im nächsten Jahr ein Parkleitsystem Abhilfe schaffen.

Eine Anekdote hat Wolf dann noch zu erzählen: In einem Jahr habe er einen Tag nach der Veranstaltung einen herrenlosen Audi auf dem Parkplatz gefunden. Anruf bei der Polizei: "Ich habe hier ein Auto zu viel." Antwort der Beamten: "Wir haben hier einen Ritter zu viel." Ein Besucher hatte es am Vorabend wohl übertrieben und war in der Ausnüchterungszelle gelandet …