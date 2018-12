Von Christiane Barth

Reichartshausen. Einen kurzen Weg hatte Gunter Jungmann hinter sich zu bringen, um in seinem neuen Job sattelfest zu werden: Der am 30. September zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählte bisherige Kämmerer musste seine Siebensachen lediglich ins Nachbarzimmer tragen, um den Chefsessel von Otto Eckert, der 24 Jahre lang im Amt war, zu beerben. "Ich bin nur von der rechten auf die linke Seite des Flurs gewechselt", spielt der 54-Jährige seinen Aufstieg als Haupt-, Bau- und Rechnungsamtsleiters zum Ortsoberhaupt etwas herunter.

Wenngleich: Ein wenig Herzklopfen, räumt er ein, habe er schon, wenn er jetzt, gleich nach seiner Amtsübernahme am vergangenen Dienstag, seine erste Gemeinderatssitzung unter seinem Vorsitz am gestrigen Mittwoch vorbereitet. Die Rathausschlüssel überreichte Otto Eckert seinem Nachfolger am Dienstag, Punkt 9 Uhr. Dem Rathausteam, das bislang aus Kollegen bestand, steht Jungmann nun als Chef vor. Ungewohnt? "Ein bisschen schon", räumt der Neu-Bürgermeister gegenüber der RNZ ein.

Der neue Kämmerer tritt seinen Dienst erst Ende Februar 2019 an. "Daher bin ich jetzt noch an zwei Schreibtischen tätig." Jungmanns Nachfolger kommt aus dem Dorf: Ümit Kusanc, seit zwei Jahren Kämmerer in Neckarbischofsheim, ist in Reichartshausen aufgewachsen.

Mit 96,5 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 52,2 Prozent fuhr Gunter Jungmann bei der Wahl reichlich Bestätigung für seine Kandidatur ein. Jetzt hält er ein Plakat von den Kindern der Centgrundschule in der Hand, auf dem das Vertrauen der Bürger nochmals in kindlicher Sprache ausgedrückt wird: "Willkommen neuer Bürgermeister", haben die Schüler auf Pappe gemalt. "Viel Spaß bei der Arbeit" oder "kein Stress und gute Gesundheit" wünschen die Kinder.

Im Terminkalender häufen sich bereits seit Wochen schon die Einträge, doch von Stress will Gunter Jungmann nicht reden: "Ich wusste ja, was auf mich zukommt." Die Antrittsbesuche in der Nachbargemeinde, im Bürgermeistersprengel und in den überörtlichen Gremien hat er bereits an der Seite seines Vorgängers absolviert. Wochenlang hatte die Gemeinde praktisch mit dem Duo Eckert-Jungmann eine Doppel-Spitze.

Für seine Söhne (14, 16 und 18 Jahre alt) und seine Frau wird jetzt allerdings weniger Zeit bleiben: "Aber das haben wir schon in der Familie besprochen, bevor ich meine Kandidatur bekannt gegeben habe", berichtet Jungmann. Seine Frau habe sich schon längst darauf eingestellt, ihren Mann zu einigen Terminen zu begleiten: "Und die Söhne sind auch mal ganz froh, wenn die Eltern ab und zu aus dem Haus sind," meint Jungmann. Mit den kommunalen Projekten, die ihm unter den Nägeln brennen, wartet viel Arbeit auf den frisch gebackenen Bürgermeister: Etwa mit dem ehrgeizigen Zeitplan der Neubaugebieterschließung. Wenn alles gut läuft, sollten die Grundstücke bereits Ende nächsten Jahres bebaubar sein. Als bürgernah will Gunter Jungmann verstanden wissen und wünscht sich den direkten Kontakt zu den Menschen.

Der Umzug unterdessen war, trotz der kurzen Wege, so eine kleine Sache doch nicht. Denn er wird den neuen Bürgermeister auch die kommenden Tage noch beschäftigen. Es warten also immer noch Akten und Kisten darauf, von der rechten auf die linke Seite des Rathausflurs gewuchtet zu werden. Doch auch das wird Gunter Jungmann in den kommen Tagen wohl gut "wuppen".