Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Dass das "Rappsodie"-Hallenbad in die Jahre gekommen ist und dringender Handlungsbedarf besteht, ist in der Kurstadt schon seit Längerem kein Geheimnis mehr. Mehrfach haben Verwaltung und Gemeinderat hinter verschlossenen Türen über die Zukunft des Bades diskutiert. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 27. Dezember, befasst sich das Gremium nun erstmals öffentlich mit der Zukunft des "Rappsodie" und soll, geht es nach der Verwaltung, auch direkt einen Grundsatzbeschluss fassen. Genauer geht es um den Standort sowie die konzeptionelle Ausrichtung des künftigen Hallenbades.

Und die Varianten sind vielfältig: Beispielsweise ist denkbar, dass das "Rappsodie von Morgen" hinter dem Beach-Volleyballfeld des Freibads auf der grünen Wiese errichtet wird. Möglicher Nachteil könnte hier allerdings die Zufahrt werden: Sie führt laut Gemeinderatsvorlage über den Wohnmobilstellplatz im Salinenpark am Bohrhausmagazin sowie zwischen Tennisplatz und Zeitwald vorbei. Ebenso möglich ist der Neubau des Bades als reines Sportbad neben der Mühltalhalle im Anschluss an die Kraichgauhalle. In beiden Fällen soll die Sauna-Landschaft am bisherigen Standort erhalten bleiben. Aber auch eine Variante, die den Verkauf der Sauna beinhaltet, wird dem Gremium als mögliche Lösung vorgeschlagen.

Die von der Verwaltung bevorzugte Variante ist allerdings der Neubau eines Hallenbades am bisherigen Standort, inklusive Erhalt der Sauna-Landschaft, die erst 2008 im Zuge der Landesgartenschau gebaut wurde.

"Es geht jetzt darum, eine Grundsatzentscheidung zu treffen, um überhaupt mal eine Planung beauftragen zu können", sagt dazu Oberbürgermeister Sebastian Frei im Gespräch mit der RNZ. Für ihn sei es die beste Lösung, ein "Drei-Sparten-Bad", bestehend aus Sauna, Sole und Bürgerbad, an einem Standort zu bauen. Dies schlage auch die von der Stadt mit einer Untersuchung beauftragte renommierte Unternehmensberatung Altenburg mit Sitz in Düsseldorf der Kurstadt vor.

Falls die Entscheidung über das "Wo" am kommenden Donnerstag gefällt wird, will die Verwaltung konkreter in die Planung einsteigen und sich dann auch überlegen, wie das neue Bad aussehen und was es mitbringen muss. "Dann wird es auch eine Bürgerbeteiligung geben", verspricht OB Frei. Allerdings ist noch nicht absehbar, wann. Denn dann müsse man auch einen ersten Entwurf, eine erste Idee zeigen können. "Wir sind noch am Anfang. Wir haben keine Ahnung, wann dort Baubeginn sein kann", auch, weil die Kurstadt Fördermittel beantragen will, die ebenfalls eine gewisse Zeit bis zur Bewilligung dauern werden. "Ich sehe noch nicht, dass wir in unmittelbarer Zeit dort eine Baustelle haben werden. Das wird noch einige Jahre dauern."

In gewisser Weise sorgt das Großprojekt mit Blick auf die Finanzen bei Frei auch für Bauchschmerzen. Dem Vernehmen nach soll das Vorhaben, je nach Ausführung, zwischen 30 und 50 Millionen Euro kosten. Zu genauen Zahlen will sich Frei nicht äußern, jedoch wisse er, dass die Investition die Stadt jahrelang fordern wird. Und mit Blick auf den Bau der neuen Feuerwache für die Kernstadt steht noch ein weiteres Großprojekt auf der Agenda.

Dem OB ist aber auch bewusst, dass die Kurstadt beim Thema "Rappsodie" aufs Tempo drücken muss, denn das Hallenbad ist bereits in einem so maroden Zustand, dass nur noch Teile genutzt werden können. "Wir können es uns nicht leisten, noch ewig zu diskutieren", sagt Frei. Daher sei es wichtig, mit dem Ratsbeschluss nun grundlegende Eckpunkte klarzumachen. Alles Weitere komme dann nach und nach.

Mit Spannung werden auch die Verantwortlichen des Hotels "Saline 1822", das über einen Gang direkt mit dem Hallenbad verbunden ist, die Gemeinderatssitzung verfolgen. Denn bei einem Ratsentscheid für den Abriss und Neubau an derselben Stelle kommt auf das Vier-Sterne-Haus, das im September 2020 wiedereröffnet wurde, erneut eine große Belastung zu. Denn das Hotel müsste neben der Corona-Pandemie und nach dem Bau der Salinenvillen sowie der kommenden Sanierung der Salinenstraße, samt Bau eines neuen Parkplatzes, die nächste Baustelle in direkter Nachbarschaft schultern.

"Wir sind da natürlich mit der Stadt im Gespräch", verrät Hoteldirektor Michael Ciesléwicz. "Irgendwo brauchen wir da auch Planungssicherheit." Man müsse sehen, wohin die Reise in den nächsten Jahren gehen kann. Denn das Hotel lebe auch durch die direkte Verbindung mit dem Hallenbad. "Wir benötigen die Möglichkeit, solche Dinge anzubieten", sagt Ciesléwicz.

Gerüchte, denen zufolge die Eigentümergesellschaft rund um den Heilbronner Bauunternehmer Joachim Kruck der Stadtverwaltung damit gedroht habe, das Hotel in ein Betreutes Wohnen umzubauen, dementiert Ciesléwicz hingegen vehement. "Es will keiner Betreutes Wohnen. Wir wollen das Hotel als Hotel nach vorne bringen, sonst hätten wir es gar nicht gemacht." Man habe mit der Verwaltung eine "vertrauensvolle Basis – klar und offen". Man maße es sich nicht an, zu sagen, was passieren soll. Aber es sollten alle einbezogen werden, die das betrifft. Auch OB Frei spricht von einem "engen Austausch" und darüber, dass man so gut es geht auch Rücksicht auf das Hotel nehmen wird.