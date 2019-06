Von Angela Portner

Eppingen. Für Verpackungen werden 40 Prozent des weltweit produzierten Plastiks verwendet. Der größte Müllstrudel im Meer misst 15 Millionen Quadratkilometer und ist damit größer als Europa. Fast fünf Euro kostet es, um ein Kilogramm wieder herauszufischen. Laut Berechnungen der internationalen Naturschutzorganisation WWF entspricht die Menge, die der Mensch pro Woche an Plastikpartikeln zu sich nimmt, fünf Gramm. Das ist so viel wie das Gewicht einer Kreditkarte. Diese und andere erschütternde Zahlen nannte Dr. Beate Arman bei ihrem Vortrag "Auf den Spuren unseres Plastikmülls". Im gut besuchten Vereinsheim der Landfrauen gab sie aber auch Tipps, wie man Plastik im Alltag reduzieren kann.

Gemüsenetze für den Einkauf im Supermarkt sind wohl am einfachsten umzusetzen. Wer den Mehrpreis durch das zusätzliche Gewicht auf der Kassenwaage scheue, könne es dort kurz entfernen. Die hauchdünnen "Hemdchenbeutel" verursachen dagegen ein enormes Müllaufkommen und landen vielfach eher in der Restmülltonne, statt auf dem Recyclinghof. Dass Billigdiscounter Aldi ab Sommer dafür einen Cent verlangt, wird Menschen kaum zum Umdenken bringen. Initiativen wie das Brackenheimer Projekt "Klimafair einkaufen", an dem inzwischen mehr als 20 örtliche Einzelhändler teilnehmen, wohl schon eher. Verbraucher können dort Wurst, Käse, Fleisch, Obst, Gemüse, Mehl, Milch, Brot oder Brötchen in mitgebrachte Behältnisse füllen lassen, die vorher mittels Metalltablett gewogen werden.

Dass Plastik auch gesundheitliche Schäden verursacht, ist längst in aller Munde. Weichmacher finden sich zum Beispiel in PVC-Fußböden, Kleidung und Schuhen, Kosmetik und Verpackungen, Frischhaltefolien und Plastikbeutel. Vielfach werden sie durch die Nahrung aufgenommen. Sie können unter anderem Krebs, Diabetes oder Verhaltensauffälligkeiten wie AHDS verursachen. In Deutschland sind diese Stoffe zwar inzwischen verboten oder haben Grenzwerte, die Risiken minimieren, aber Importe werden kaum kontrolliert. Besonders kritisch ist das bei Kindern, die alles gern in den Mund nehmen. Arman nennt ein drastisches Beispiel: "Ein Kind, das eine Stunde in Plastikschuhen (mit dem Weichmacher PAK) läuft, nimmt so viele krebserregende Stoffe auf, als hätte es 40 Zigaretten geraucht."

Sicher sei es gut gemeint, den Enkelkindern das alte Spielzeug vom Dachboden zu holen, doch es könnte gefährlich sein: "Das Verbot für Weichmacher im Spielzeug galt damals noch nicht." Abzuraten ist auch von der Wiederverwendung alter Schraubgläser. Erst seit 2018 sind Weichmacher in den Deckeldichtungen verboten. Nur die mit der blauen Farbe seien unschädlich, alle anderen sollte man ersetzen. Vernünftig ist auch der Verzicht auf Mikrowellengeschirr, denn das darin oft enthaltene Polycarbonat verbindet sich gern mit fetthaltigen Lebensmitteln und wird mit Störungen der Sexual- und Gehirnentwicklung in Zusammenhang gebracht.

Entwarnung gibt Ökotest dagegen für Haushaltsprodukte aus Silikon. Ihre Inhaltsstoffe seien weitgehend frei von problematischen Inhaltsstoffen. Bei Billigprodukten ist allerdings generell Vorsicht geboten, denn Kunststoffe enthalten eine Vielzahl von Materialverbindungen. Manche von ihnen können beim Erhitzen in die Speisen übergehen. Einzig das Prüfzeichen GS (geprüfte Sicherheit) sei verlässlich. Hilfreich sind außerdem die Strichcodes auf den Verpackungen. Apps wie "CodeCheck" oder "toxfox" geben Aufschluss über Inhaltsstoffe und Bedenklichkeit. Wer hier nicht weiterkommt, dem rät Arman: "Fragen sie bei den Herstellern nach."