Von Christiane Barth

Reichartshausen. Die nächste Etappe der Ortskernsanierung steht bevor: Der Neuausbau und die dorfgerechte Gestaltung der Heldenhainstraße, der Bergstraße sowie des Stichwegs Weingärtenstraße ist bereits durchgeplant. Die Maßnahme "Ortskern II" verursacht Kosten in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro. Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 450.000 Euro sind zu erwarten. Zudem wurde ein Förderantrag beim Ausgleichstock in Höhe von 270.000 Euro gestellt. Der Planer Oliver Schnese vom ortsansässigen Ingenieur-Büro "Martin und Schnese" stellte die umfangreichen Planungen im Gemeinderat nun vor.

Mit im Boot bei der Umsetzung ist auch der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach, der die Trinkwasserleitungen sowie die Hausanschlüsse erneuern will. Auch die "Netze BW" wird in das Vorhaben eingebunden. Die Gemeinde Reichartshausen will außerdem über das Projekt hinaus zusätzlich ihre Brunnenwasserleitung vom Bistro "Beo" bis zum Brunnen "Sutter" erneuern und punktuell Instandsetzungsmaßnahmen an den Hauptkanälen vornehmen.

Die Straßenbauarbeiten sollen von der Heldenhainstraße bis zur unteren Bergstraße reichen. Geplant sind unter anderem neue Bordsteine und Pflasterrinnen, eine Optimierung der Gehwegbreiten, die Neugestaltung der Straßenkreuzungen, eine neue Tragschicht sowie die Sanierung der Straßenabläufe. Auch der Sandsteinbrunnen in der Hauptstraße soll saniert werden. Im Juni soll bereits die Ausschreibung für die umfangreiche Maßnahme erfolgen, im Juli die Vergabe, und die Bauzeit ist ab August bis November 2023 veranschlagt.

Die Maßnahme solle unter anderem auch dafür sorgen, dass sich die Bürger in Reichertshausen noch wohler fühlen, unterstrich Bürgermeister Gunter Jungmann während der Sitzung. Zudem brachte der Verwaltungschef seine Hoffnung zum Ausdruck, die Bürger möchten sich mit privaten Maßnahmen ebenfalls an der dorfgerechten Gestaltung ihres Orts beteiligen, und er sprach von einem Mitmacheffekt, der mit der Sanierung losgetreten werden solle.

Zum verbesserten Wohlfühlklima in Reichartshausen trage unter anderem auch bei, dass im Zuge des Ausbaus vermehrt Grünflächen und Baumpflanzungen vorgesehen sind. So sollen etwa auch die Flächen der Kreuzungsbereiche verkleinert werden, um die Dimensionen der durchgängigen Asphaltierungen im Ort möglichst gering zu halten.

Bezüglich der Kosten merkte Jungmann an: "Eine Million Euro, das ist ein Wort." Es handele sich um eine große Investition für die kleine Gemeinde, bekannte der Bürgermeister. Doch mit den zu erwartenden Förderungen des Landes sei diese zu stemmen: "Nur mit dieser Unterstützung sind solche Investitionen möglich."

Ernst Rimmler sprach sich dafür aus, die Anlieger schnellstmöglich anzusprechen, dass das Großprojekt Ortskernsanierung ansteht. Denn wie Rimmler festgestellt hatte, würden einige Bürger bereits ihre Zufahrten, Wege und Hofflächen pflastern, unter anderem auch nach den Glasfaserarbeiten der BBV. Daher müsse man die Bürger so früh wie möglich mit ins Boot holen, fand auch Jungmann, um möglichst eine einheitliche Optik herzustellen. "Da werden wir schon ins Gespräch kommen", ist der Bürgermeister überzeugt.